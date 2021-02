Eisbären Berlin: Després vor Debüt gegen Wolfsburg

Berlin (dpa/bb) – Neuzugang Simon Després wird im Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg am Montagabend (20.30 Uhr/Magentasport) erstmals für die Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auflaufen. "Er hat eine ganze Weile nicht gespielt, aber auf dem Eis einen guten Eindruck gemacht", sagte Coach Serge Aubin am Sonntag über den wuchtigen Verteidiger, der in den vergangenen Tagen die ersten Trainingseinheiten bei seinem neuen Club absolviert hatte. "Er ist ein Spieler, der seine Erfahrung und Größe einbringt. Wir sind froh, dass wir ihn haben."

Die Hauptstädter hatten den 29 Jahre alten Kanadier vor einer Woche als Ersatz für den nach Salzburg abgewanderten Stefan Espeland verpflichtet. Després, der im Laufe seiner Karriere auch 222 Begegnungen in der National Hockey League (NHL) absolvierte, hatte in der vergangenen Saison für den schwedischen Erstligisten IK Oskarshamn gespielt.

Im Angriff müssen die Berliner am Montag neben Mark Zengerle und Pierre-Cédric Labrie nun definitiv auch Giovanni Fiore ersetzen, der sich am Freitag bei der Niederlage in Bremerhaven verletzt hatte. Für ihn rückt der 20 Jahre alte Nino Kinder wieder ins Team, der in den vergangenen Wochen bei den Lausitzer Füchsen in der DEL 2 gespielt hatte. "Unsere jungen Spieler bekommen jetzt die Gelegenheit, zu zeigen, was sie draufhaben", sagte Coach Aubin.

