Jugendgruppe überfällt Radfahrer in Wedding: Festgenommen

Berlin. Eine Gruppe Jugendlicher und junger Männer hat einen Radfahrer in Berlin-Wedding überfallen, geschlagen und ihm sein Rad gestohlen. Der 28-Jährige wurde am Samstagabend an der Limburger Straße von ihnen angehalten und zum Absteigen gezwungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zwei aus der Fünfergruppe sollen ihn dann geschlagen und getreten haben, um seinen Rucksack zu entreißen - was nicht gelang.

Ein weiterer Angreifer fuhr mit seinem Fahrrad davon, bevor der Mann sich losreißen und flüchten konnte. Die alarmierte Polizei nahm alle Verdächtigen im Alter von 15 bis 19 Jahren in der Nähe fest. Das gestohlene Fahrrad gaben sie dem Besitzer zurück. Der Überfallene erlitt leichte Verletzungen an der Hüfte. Er lehnte eine ärztliche Behandlung aber ab.

© dpa-infocom, dpa:210228-99-627319/2