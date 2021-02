Über 250 Menschen demonstrieren gegen AfD-Wahlversammlung

Senftenberg. Vor der Wahlversammlung der AfD-Kreisverbände Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz für einen Direktkandidaten zur Bundestagswahl haben mehr als 250 Menschen in Senftenberg gegen die Parteiveranstaltung demonstriert. Die Wahlversammlung für den Wahlkreis 65 sollte am Sonntagvormittag beginnen. Der Protest des Bündnisses "Demokratisches Senftenberg" hatte sich ursprünglich gegen eine mögliche Kandidatur des aus der AfD ausgeschlossenen Landtagsabgeordneten Andreas Kalbitz richten sollen. Der 48-Jährige hatte aber am Samstag seinen Verzicht auf eine Kandidatur zum Bundestag erklärt.

"Wir demonstrieren trotzdem, weil diese AfD aus unserer Sicht insgesamt als verfassungsfeindliche und undemokratische Partei einzustufen ist - das hängt nicht nur an Herrn Kalbitz", sagte die Sprecherin des Bündnisses, Lore Seidel. Nach einem Marsch zum Versammlungsort der AfD solle die Demonstration mit einer Kundgebung auf dem Marktplatz beendet werden.

© dpa-infocom, dpa:210228-99-626148/2