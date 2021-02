Wolfsburg mit Pongracic für Brooks: Herthas Cordoba auf Bank

Wolfsburg. Marin Pongracic ersetzt beim VfL Wolfsburg im Spiel gegen Hertha BSC den gesperrten John Anthony Brooks. Ansonsten vertraut VfL-Trainer Oliver Glasner am Samstag jener Elf, die zuletzt in der Fußball-Bundesliga so erfolgreich gespielt hat. "Die Spielanlage ändert sich nicht", sagte Glasner bei Sky über die Personalie in der Innenverteidigung. "Die Jungs wissen, was sie zu tun haben."

Bei den Berlinern nimmt Trainer Pal Dardai im Vergleich zur 0:3-Niederlage gegen RB Leipzig drei Veränderungen vor. Unter anderem Dodi Lukebakio und Krzysztof Piatek sitzen zunächst nur auf der Bank. Dort nimmt auch Hoffnungsträger Jhon Cordoba erst einmal Platz, der die vergangenen vier Partien wegen eines Muskelfaserrisses verpasst hatte, nun aber immerhin wieder im Kader steht.

