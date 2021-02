Pankow stellt Warte-Trittbretter für Radfahrer auf

Um das Warten an Ampeln für Radfahrer angenehmer zu machen, stellt der Bezirk Pankow an Kreuzungen Trittbretter auf.

Der Bezirk Pankow will Radfahrern das Warten an Ampeln etwas angenehmer machen. Dazu hat der Bezirk nun die ersten Warte-Trittbretter für Radler errichtet. Es sind Konstruktionen aus Metallstangen, die auf Nabenhöhe eine abgeschrägte Platte besitzen. Auf ihnen sollen Radfahrer beim Halten an Ampeln den Fuß abstellen können, mit der Hand können sie sich zugleich am Metallrohr festhalten. So bleibt ihnen der mühselige Abstieg vom Fahrrad erspart.

Verkehrsverwaltung: Weitere Anlagen sollen „nach und nach“ folgen

Die ersten Warte-Trittbretter stehen an der Kreuzung Prenzlauer Allee/Ostseestraße, wie die Senatsverkehrsverwaltung auf Twitter mitteilte.

Schöner Warten: Das BA @BerlinPkow stellt aktuell die ersten Warte-Trittbretter für Radfahrende auf - hier an der Prenzlauer Allee/Ostseestraße. Nach und nach folgen weitere an den großen Kreuzungen. Finanziert von der @SenUVKBerlin. #SoGehtVerkehrswende #UmdenkenUmlenken pic.twitter.com/Zo6gj1jTeG — Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr & Klimaschutz (@SenUVKBerlin) February 25, 2021

Dort wurden zwei der etwa zwei Meter langen Einrichtungen hintereinander angebracht. Weitere der aus dem Haus von Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) finanzierten Metallbügel würden „nach und nach“ an großen Kreuzungen folgen, schrieb die Verkehrsverwaltung.

Neben positiver Resonanz unter Radfahrern, die sich über die Erleichterung freuten, löste die Meldung jedoch auch Kritik aus. Es sei „erschreckend“, wie wenig in den vergangenen fünf Jahren für Fahrgäste getan worden sei, sagte schrieb Jens Wieseke, Sprecher des Berliner Fahrgastverbands Igeb auf Twitter. „Jetzt bleibt nur ein Feuerwerk an Symbolpolitik, um von diesem Versagen abzulenken.“