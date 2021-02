Briefe an den Osterhasen: Meister Lampe im Frühlingsstress

Seifhennersdorf. Lotti Langohr hat ausgeschlafen. Für das Oberlausitzer Osterhasenpostamt beginnt gut einen Monat vor Ostern und mit den ersten Frühlingstemperaturen die 16. Saison. "Die ersten Briefe sind da, sogar aus Russland haben wir schon Post", sagt Steffi Rücker. Die Mitarbeiterin des Kinder- und Jugenderholungszentrums "Querxenland" in Seifhennersdorf (Landkreis Görlitz) schlüpft bereits seit 2008 in die Rolle der langohrigen Adressatin - und beantwortet vor allem jedes Schreiben.

Gut 1500 Briefe landeten im vergangenen Jahr im Postkasten. "Es gab aber schon Jahre mit über 3000 Osterwünschen aus aller Welt", sagt Rücker. So kommen die Osterbriefe aus fernen Ländern, wie Hongkong, Brasilien oder Taiwan, aber auch aus der Schweiz, Frankreich, Großbritannien, Irland, Österreich, Polen oder Tschechien - und vor allem aus Deutschland. Der weiteste Brief wurde laut Rücker von den Philippinen auf den Weg gebracht. Zuweilen sind die Adressanten aus der Ferne Auswanderer mit Erinnerungen an die alte Heimat, manchmal ausländische Studenten, die die Region kennen. Die Adresse des Osterhasenpostamtes in Seifhennersdorf verbreitet sich immer häufiger über die sozialen Netzwerke.

Ein Pendant zum Oberlausitzer Meister Lampe findet sich im niedersächsischen Ostereistedt (Kreis Rotenburg/Wümme). Auch dort hat nun nach Angaben der Deutschen Post die neue Saison begonnen. Seit 1982 ist Hanni Hase der Ansprechpartner für Osterwünsche. Damals schickten wohl ein paar findige Kinder auf gut Glück Osterpost nach Osterstedt, die Mitarbeiter der Post antworteten auf die Briefe. Im vergangenen Jahren erhielt das Postamt im Norden mit gut 60 000 Schreiben eine wahre Flut an Briefen und Postkarten.

Wer glaubt, nur Kinder wenden sich an den Osterhasen, irrt. "Gerade 2020 haben uns viele Erwachsene geschrieben, um an andere Erwachsenen oder Kinder im ersten Corona-Jahr Wünsche auf den Weg zu bringen", sagt die Kiez-Mitarbeiterin. Überhaupt ist die Pandemie Thema im Oberlausitzer Osterhasenbau. In ihren Briefen schreiben Kinder oft von ihren Sorgen und wünschen sich zum Beispiel, dass sie ihre Großeltern bald wieder sehen können, weiß Rücker. Sie würde jeden Brief zweimal lesen und zum vorentworfenen Rückschreiben meist ein paar Extrazeilen einfügen. Jede Antwort erhält außerdem jährlich wechselnde Überraschungen.

Das Oberlausitzer Osterhasenpostamt öffnet seit 2010 in Kooperation mit einem regionalen Postdienstleister. "Wer dem Osterhasen schreibt, bekommt - und zwar nur von dort - eine Extra-Osterhasen-Briefmarke", sagt Alexander Hesse, Marketingchef von Post Modern. Neben dem Osterhasenpostamt unterstütze der Postdienstleister auch das Weihnachtspostamt auf dem Dresdner Altmarkt zum Striezelmarkt.

Lotti Langohr freut sich nun auf die Post aus aller Welt in ihrem Osterhasenpostamt. Wer Antwort erhalten möchte, sollte vor allem eines beachten: "Wir können nur mit einer gut lesbaren Absender-Adresse antworten", so Rücker. Sorgen machen muss sich übrigens kein Briefschreiber, dass ihn der Osterhase nicht versteht. Eine Antwort auf Englisch gehört inzwischen zum Repertoire von Meister Lampe - und das Seifhennersdorfer Exemplar kann sogar noch Russisch.

