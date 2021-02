Verfolgungsjagd mit Polizei: 30-Jähriger vor Gericht

Berlin. Ein Autofahrer, der sich eine 28-minütige Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und dabei mehrere andere Fahrzeuge beschädigt haben soll, muss sich am Freitag (9.00 Uhr) vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten verantworten. Der 30-Jährige soll mit Geschwindigkeiten von bis zu 117 Kilometer je Stunde durch die Stadtteile Treptow und Köpenick gerast sein. Der Mann sei bei der Fahrt im September 2018 in einem Mietauto unterwegs gewesen - ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem habe er laut Ermittlungen unter Einfluss von Drogen gestanden. Erst nach einer Kollision mit einem Lichtmast sei die Fahrt beendet gewesen. Dem Angeklagten wird unter anderem ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen zur Last gelegt.

© dpa-infocom, dpa:210225-99-594346/2