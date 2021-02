Berliner Rettungshubschrauber mit meisten Einsätzen

Berlin. Der Berliner ADAC-Rettungshubschrauber ist im vergangenen Jahr erneut deutschlandweit zu den meisten Einsätzen gestartet. "Christoph 31" absolvierte 2963 Rettungsflüge und damit 469 mehr als 2019, wie der ADAC am Donnerstag mitteilte. Von der Luftrettungsstation in Senftenberg (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) mit zwei Helikoptern meldete der Verband 2827 Einsätze – acht weniger als 2019. Von der Station in Perleberg (Landkreis Prignitz) hob der ADAC zu 61 Einsätzen mehr ab als 2019, also 1241 Mal. Einsatzgrund Nummer 1 seien weiterhin Herz-Kreislauf-Notfälle gewesen.

Bundesweit schrumpfte die Zahl der Hubschraubereinsätze um 2218 auf 53 967. Darunter seien 800 Flüge mit Corona-Bezug gewesen – etwa zur Verlegung von schwer an Covid-19 erkrankten Patienten.

© dpa-infocom, dpa:210225-99-591212/2