Verteidiger fordert neuen Prozess zu Turnhallen-Anschlag

Karlsruhe. Der Verteidiger des mutmaßlichen rechtsextremen Turnhallen-Brandstifters Maik Schneider fordert einen dritten Prozess gegen seinen Mandanten. Am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe bemängelte der Potsdamer Anwalt Mathias Noll am Donnerstag das jüngste Urteil aus dem Oktober 2019 in mehreren Punkten als fehlerhaft. Die Bundesanwaltschaft hält dagegen nur eine kleinere Korrektur bei der Gesamtstrafenbildung für nötig. Ob schon ein Urteil gesprochen wird, war nach der nur 30-minütigen Verhandlung zunächst offen. Die Richter vertagten sich auf 14.00 Uhr und wollten dann entweder das Urteil oder einen Termin dafür verkünden.

Der frühere NPD-Politiker Schneider soll im August 2015 mit Komplizen eine Sporthalle in Nauen (Havelland) in Brand gesteckt haben, weil dort Flüchtlinge untergebracht werden sollten. Die noch leere Halle brannte komplett nieder, der Wiederaufbau kostet laut BGH rund 3,9 Millionen Euro. Das Landgericht Potsdam hatte Schneider wegen des Brandanschlags und anderer Taten zuletzt zu zwei Haftstrafen von insgesamt neun Jahren und einem Monat verurteilt. Das erste Urteil hatte der BGH 2018 aufgehoben, weil einem Schöffen Befangenheit vorgeworfen wurde. Eine gegen einen der Mittäter verhängte Gefängnisstrafe ist inzwischen rechtskräftig geworden.

Schneider war Anfang 2019 wegen überlanger Verfahrensdauer aus der Untersuchungshaft freigelassen worden. Der 34-Jährige traf erst wenige Minuten vor Verhandlungsende verspätet im Gerichtssaal ein, erhielt aber noch Gelegenheit zum letzten Wort. "Ich hoffe, dass Sie ein faires Urteil sprechen werden", sagte er. (Az. 3 StR 204/20)

© dpa-infocom, dpa:210225-99-589629/2