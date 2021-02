Keller- und Bürobrand in Neukölln und Kreuzberg

Berlin. Die Berliner Feuerwehr musste in der Nacht zu Donnerstag zwei größere Feuer in Wohn - und Geschäftsgebäuden löschen: In der Nobelstraße in Neukölln brannte gegen 22.00 Uhr ein Büro im 1. Obergeschoss eines zweigeschossigen Geschäftsgebäudes, twitterte die Feuerwehr. Ein Übergreifen auf Lagergut, wie Holzplatten und Materialen unter anderem im Keller des Gebäudes, konnte verhindert werden, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen sagte. Insgesamt seien 48 Brandbekämpfer im Einsatz gewesen. Verletzte gab es keine. Die Brandursache war noch unklar.

Nur etwa 40 Minuten später mussten 23 Feuerwehrkräfte einen Kellerbrand in einem Wohngebäude in der Oranienstraße in Kreuzberg löschen. Laut Feuerwehr kam es zur Verrauchung von Keller und Treppenhaus. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst noch unklar. Rund eine Stunde war die Feuerwehr vor Ort. Es gab keine Verletzten.

