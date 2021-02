Islamisten-Verein verboten - Großrazzia in Berlin

Polizeibeamte führen in Moabit eine Razzia durch. Die Aktion stand im Zusammenhang mit dem Verbot eines islamistischen Vereins in Berlin.

Berlin. Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat am Donnerstag die islamistische Vereinigung „Jamaatu Berlin“, auch „Tauhid Berlin“ genannt, verboten. Der Vereinigung ist damit ab sofort jede Tätigkeit untersagt. Das Vermögen wurde beschlagnahmt und eingezogen. In diesem Zusammenhang gab es am frühen Morgen seit 6 Uhr einen großangelegten Polizeieinsatz in Berlin und Brandenburg.

Beamte durchsuchten unter anderem Wohnungen am Senftenberger Ring in Reinickendorf, an der Siemenstraße in Moabit und in Neukölln und stellten Beweismittel sicher. Zur Begründung eines Vereinsverbots muss die zuständige Behörde Nachweise vorlegen. Über Festnahmen wurde zunächst nichts bekannt. Eine Gefahrenlage bestand nicht, wie ein Polizeisprecher sagte. Bei der Razzia waren 850 Beamte an 26 Objekten im Einsatz, 24 in Berlin, zwei in Brandenburg. An dem Einsatz beteiligten sich auch Spezialeinsatzkommandos (SEK) und die Bundespolizei.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport verbietet die Jihad-salafistische Vereinigung Jama‘atu Berlin alias Tauhid Berlin. Einsatz in Berlin und Brandenburg durch @polizeiberlin und @PolizeiBB und @bpol_b PK um 9 Uhr mit @derInnensenator in der Klosterstraße. — Senatsverwaltung für Inneres und Sport (@derInnensenator) February 25, 2021

Die Verbotsgründe für die Vereinigung sind laut Innenbehörde erfüllt, da sie unter anderem zur Tötung von Andersgläubigen und Juden aufruft, dem bewaffneten Djihad und Terroranschläge auf Zivilisten befürwortet und für die Ideologie der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) wirbt. Außerdem lehne "Jamaatu Berlin" Demokratie und Rechtsstaat ab und leugne staatliche Institutionen wie Justiz und Polizei. Einer der bekanntesten Akteure im Umfeld der Vereinigung ist Soufiane A., ein Bekannter des Breitscheidplatz-Attentäters Anis Amri. Er wurde wegen Kontakten zum IS verurteilt und wollte nach Syrien ausreisen.

"Jamaatu", was in etwa so viel wie "Gemeinschaft" bedeutet, hatte in Berlin keinen festen Moscheestützpunkt. Gepredigt wurde vor allem in Privatwohnungen. Von dem Trend, dass sich radikale Salafisten zunehmend nicht mehr in Moscheen, sondern in privaten Wohnungen oder auf Online-Plattformen träfen, hatte der Berliner Verfassungsschutz bereits 2020 berichtet. Anders als noch vor einigen Jahren agierten die Salafisten inzwischen in der Öffentlichkeit deutlich zurückhaltender.

Innenverwaltung arbeitet seit Jahren an Verbot von Islamisten-Verein

An einem Verbot der Gruppierung hatte die Innenverwaltung seit 2016 gearbeitet. Nun erfolgte dies auf Grundlage des Vereinsgesetzes. Die Polizei wurde dabei in Amtshilfe für die Innenverwaltung tätig. Gegen mehrere Personen aus dem Umfeld von "Jamaatu" sind Strafverfahren anhängig, zu den Vorwürfen zählt auch die Bedrohung von Polizisten. Auftritte im Internet, unter anderem bei der Videoplattform Youtube, wurden abgeschaltet.

Bereits 2017 hatte Innensenator Geisel den Trägerverein der radikalen Fussilet-Moschee verboten. In der Moschee verkehrte auch der Attentäter Amri. Bei dem Anschlag, den er auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche 2016 verübte, waren zwölf Menschen gestorben. Es besteht der Verdacht, dass der jetzt verbotene Verein in der Nachfolge der Fussilet-Moschee steht.

Insgesamt zählen 19 Personen zum engen Kern der Gruppe. Als Anführer von „Jamaatu Berlin“ gilt Jarrah B., auch bekannt unter seinem Predigernamen "Abu Umar". Außer ihm soll auch Hebah A. dazu gehören. Sie leitete den Islamunterricht für die Frauen in der Gruppe. Gegen Bekir K. laufen strafrechtliche Ermittlungen, weil er Polizisten bedroht und beleidigt haben soll. Auch gegen Ahmad M. ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft Berlin wegen des Verdachts eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.

Eine weitere Person aus dem Umfeld der Fussilet-Moschee ist Walid S. Bei ihm bestand der Verdacht, dass er einen Anschlag auf den Berliner Halbmarathon vorbereitet habe, er kam jedoch 2018 wieder auf freien Fuß.

Innensenator Geisel: "Wir bekämpfen konsequent die Wurzeln des Terrors"

„Das Verbot ist ein weiteres und klares Signal an alle religiösen Extremisten. Wir bekämpfen konsequent die Wurzeln des Terrors. Wir dulden keine Räume, in denen der Terror propagiert und der der sogenannte Islamische Staat glorifiziert wird. Die Gefahr des islamistischen Terrorismus ist weiterhin hoch. Das heutige Verbot ist ein weiterer Baustein in der entschlossenen Bekämpfung des gewaltbereiten Extremismus", kommentierte Innensenator Geisel die Maßnahme.

Der Berliner Landeschef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Norbert Cioma, sagte zu dem Großeinsatz: „Berlin steht nach wie vor im Fokus des internationalen Terrorismus, weshalb es wichtig ist, entschlossen jegliches extremistisches Potenzial im Keim zu ersticken. (...) Wir sollten Schwerstkriminellen und Terroristen die Chance nehmen, über Messengerdienste außerhalb des Radars der Sicherheitsbehörden zu kommunizieren und Netzwerke aufzubauen.“

Der Berliner Verfassungsschutz stufte Ende 2019 2170 Menschen als Islamisten ein. 1140 sind Salafisten, also besonders radikale Muslime (2018: 1020). Die Zahl nimmt seit langem von Jahr zu Jahr zu. 400 weitere gehören zu sonstigen gewaltorientierten Gruppierungen. 30 gehörten zu einem „islamistisch-terroristischen“ Potenzial, sie kommen vor allem aus dem Nordkaukasus. Zehn Prozent der etwa 100 Berliner Moscheen dienen als Plattformen für Vorträge und als Treffpunkte.

In ganz Deutschland zählte die Polizei Mitte 2020 629 sogenannte islamistische Gefährder. Als solche bezeichnet sie Menschen, denen sie eine politisch motivierte Straftat von erheblicher Bedeutung zutraut - etwa einen Terroranschlag.