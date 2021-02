Innensenator verbietet Islamisten-Verien - Razzia in Berlin

SEK-Razzia am Senftenberger Ring in Reinickendorf.

Berlin. Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat am Donnerstag die islamistische Vereinigung „Jamaatu Berlin“, auch „Tauhid Berlin“ genannt, verboten. In diesem Zusammenhang erfolgte am frühen Morgen ein SEK-Einsatz in Berlin und Brandenburg. Es wurden auch Wohnungen am Senftenberger Ring in Reinickendorf durchsucht. Bei der Razzia sind 800 Beamte im Einsatz.

Einer der bekanntesten Akteure in der Vereinigung ist Soufiane A., ein Bekannter des Breitscheidplatz-Attentäters Anis Amri. Er wurde verurteilt wegen Kontakten zur Terrormiliz Islamischer Staat und wollte nach Syrien ausreisen. Die Vereinigung rief u.a. zur Tötung von Juden auf.

"Jamaa" oder "Jamaatu" heißt soviel wie Gemeinschaft. "Tauhid" (Einheit) ist wohl die Nachfolgeorganisation der Vereingung. Diese hatte in Berlin nie einen festen Moscheestützpunkt, gepredigt wurde vor allem in Privatwohnungen.

An einem Verbot arbeitet die Innenverwaltung seit 2016. Das Verbot erfolgt nach dem Vereinsgesetz. Die Polizei ist in Amtshilfe für die Innenverwaltung tätig. Gegen mehrere Personen aus dem Umfeld von "Jamaatu"sind Strafverfahren anhängig.

Bereits 2017 hatte Geisel bereits den Trägerverein der radikalen Fussilet-Moschee verboten. In der Moschee verkehrte auch Amri. Es besteht der Verdacht, dass der jetzt verbotene Verein in der Nachfolge der Fussilet-Moschee steht.

(mit mime)