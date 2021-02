Viel besucht: das Tempelhofer Feld am Wochenende.

Ein Mann genießt das frühlingshafte Wetter im Kajak lesend auf dem Landwehrkanal in Kreuzberg.

Am Ufer des Tegeler Sees drängten sich am Wochenende die Spaziergänger.

Bei Temperaturen von 17 Grad zog es Sonnenhungrige am Wochenende in den Görlitzer Park in Kreuzberg.

Viel los im Boxhagener Park in Friedrichshain. Die Polizei kontrolliert die Einhaltung der Corona-Regeln.

Fast wie am Meer: Sonnenbaden am Ufer des Müggelsees. Dessen Oberfläche ist noch ein wenig gefroren.

Passanten spazieren am Spreeufer vor dem Elisabeth-Lüders-Haus im Sonnenschein durch das Regierungsviertel.

Passanten genießen den Sonnenschein am Spreeufer im Regierungsviertel.

Wetter in Berlin Es bleibt vorerst frühlingshaft: Ab Freitag kühler

Potsdam/Berlin. Berlinerinnen und Berliner sowie Brandenburger sollten in den nächsten zwei Tagen noch einmal das Sonnenwetter genießen, bevor es ab Freitag wieder kühler werden soll. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für den Mittwoch viel Sonnenschein, gelegentlich dünne Schleierwolken sowie Temperaturen zwischen 17 und 20 Grad, in der Niederlausitz sogar bis zu 21 Grad. Ähnlich sieht es noch am Donnerstag aus. Die Experten prognostizieren: heiter bis wolkig sowie maximale Werte zwischen 17 und 20 Grad.

Bereits ab Freitag rechnen die DWD-Meteorologen dann nur noch mit neun bis elf Grad. Zudem soll eine Wolkendecke aufziehen, die Regen mit sich bringt. Auch am Wochenende lässt die Sonne sich dann bei voraussichtlich neun Grad nur noch ab und zu blicken.

Das Wetter in Berlin und Brandenburg - die Vorhersage im Detail:

Mittwoch: Heute Mittag sowie im weiteren Tagesverlauf neben gelegentlich durchziehenden, dünnen Schleierwolken viel Sonnenschein, trocken. Höchsttemperatur zwischen 17 und 20 Grad, in der Niederlausitz bis 21 Grad. In der Nacht zum Donnerstag Abkühlung auf 7 bis 4 Grad, bodennah im Süden Brandenburgs bis -1 Grad.

Donnerstag: Am Donnerstag zunächst heiter, am Nachmittag zwischen Prignitz und Havelland allmählich wolkiger. Trocken. Erwärmung auf 17 bis 20 Grad. Tiefsttemperatur in der Nacht: 7 bis 4 Grad.

Freitag: Am Freitag zwischen Fläming und Niederlausitz bis in den Nachmittag hinein stark bewölkt mit etwas Regen. In den anderen Regionen nach dicht bewölktem Tagesstart allmählich zurückgehende Bewölkung, trocken. Höchstwerte zwischen 9 und 11 Grad.

Sonnabend: Am Sonnabend viele Wolken, nur ab und an etwas Sonnenschein. Meist trocken. Höchsttemperatur um 9 Grad. In der Nacht zum Sonntag dicht bewölkt. Überwiegend niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 3 bis 1 Grad.

