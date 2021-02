Edelstein-Betrug: Prozess gegen zwei Angeklagte

Das Gebäude des Landgerichts Berlin in der Turmstraße.

Berlin. Als mutmaßliche Mitglieder einer Bande, die wertlose Glassteine als Edelsteine angeboten und Interessenten um Anzahlungen geprellt haben sollen, müssen sich ein 47-Jähriger und eine 38-Jährige heute vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten verantworten. Laut Ermittlungen hätten Mittäter Kontakte zu möglichen Käufern angebahnt. Der 47-Jährige sei dann als angeblicher Mitinteressent aufgetreten, um den Preis in die Höhe zu treiben. Die 38-Jährige soll als vermeintlich unabhängige Prüferin der Waren an dem Schwindel beteiligt gewesen sein. In drei Fällen hätten Opfer jeweils mehrere Tausend Euro Anzahlung für wertlose Glassteine geleistet.

© dpa-infocom, dpa:210223-99-562162/2