Berliner Feuerwehrchef: Präsident des Dachverbandes

Berlin. Der Berliner Feuerwehrchef Karsten Homrighausen will an diesem Samstag zum Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) gewählt werden. Neben Homrighausen gibt es zwei weitere Kandidaten für den Chefposten der Dachorganisation der Landesfeuerwehrverbände: Karl-Heinz Banse aus Niedersachsen und Frank Kliem aus Brandenburg. Die digitale Delegiertenversammlung des Feuerwehrverbandes beginnt mit etwa 170 Teilnehmern am Samstag (27. Februar) um 11.30 Uhr.

Zu den Feuerwehren in Deutschland gehören rund 33 000 Berufsfeuerwehrleute und fast eine Million Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren.

Im Deutschen Feuerwehrverband hatte es 2019 einige Querelen gegeben, in deren Folge der damalige Präsident Ende 2019 zurücktrat. Wegen der Corona-Pandemie kommt es erst jetzt zur Wahl des Nachfolgers.

Homrighausen hatte im August 2020 im "Feuerwehrmagazin" kritisiert, der Verband gebe ein "bedenkliches Bild in der Öffentlichkeit" ab. Er fühle sich nicht mehr vertreten und auch der Bezug zur Basis scheine etwas verloren gegangen zu sein. Nötig sei ein Neuanfang als Interessenvertretung in der Hauptstadt. Das Präsidentenamt wolle er aber nur ehrenamtlich ausüben und zugleich Feuerwehrchef in Berlin bleiben.

