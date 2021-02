Gorilla-Nachwuchs entwickelt sich prächtig

Berlin. Seit einer Woche sind sie eine richtige Affenfamilie: die Gorillas Bibi und Sango und ihr Nachwuchs. Wie der Zoo am Dienstag mitteilt, klappt das Familienleben bestens. Das Jungtier klammert sich rund um die Uhr fest an Bibis Bauch. Wenn es nicht schläft, trinkt es - und das drei- bis viermal in der Stunde, wovon ein lautes Schmatzen kündet. Gorilla-Mutter Bibi bekommt langsam Routine in ihrem Babyalltag und wird von den Tierpflegern mit ihren Lieblingsspeisen verwöhnt. So bekommt sie neben frischem Gemüse, Fenchel, Paprika, Auberginen, Rote Beete und Pastinake, auch Salat und Blätter. Hin und wieder gibt es ein gekochtes Ei. Auf einige Kräuter wird derzeit verzichtet, weil sie die Milchproduktion hemmen könnten.

Der kleine Gorilla, der auf den Fotos so friedlich schläft, ist in der Nacht zu Montag im Berliner Zoo geboren worden, es ist der erste Gorilla-Nachwuchs seit 16 Jahren. Foto: Zoo Berlin

Noch kein Geschlecht bekannt

Gorilla-Vater Sango ist sich offenbar seiner Rolle bewusst. Er suche immer wieder die Nähe der beiden, um seinen Spross behutsam zu tätscheln, teilt der Zoo mit. So als ob er sich vergewissern will, dass alles in bester Ordnung ist. Mittlerweile hat auch Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem dem Jungtier einen Besuch abgestattet. „Das letzte Stück Nabelschnur hat sich inzwischen gelöst und es ist schön zu sehen, wie entspannt die Gruppe miteinander umgeht“, sagt Knieriem. Ruhe und Zurückhaltung seien aber weiterhin oberstes Gebot. Da sich weder Tierpfleger noch Tierärzte dem Nachwuchs nähern, kann kein Gewicht ermittelt werden. Auch das Geschlecht des Jungtiers ist noch nicht bekannt. Zoo-Besucher können den Gorilla-Nachwuchs noch nicht sehen, weil das Affenhaus - wie auch alle anderen Tierhäuser - coronabedingt geschlossen sind.

Erstes Gorillababy seit 16 Jahren

Kleine Gorillas können sich von Beginn an am Fell der Mutter festhalten und werden von ihr überall hin mitgetragen, zunächst am Bauch und später auf dem Rücken. In den ersten Monaten ist das Jungtier auf die Versorgung durch seine Mutter angewiesen. Gesäugt wird es die ersten vier bis fünf Lebensjahre. Die ersten neun Jahre ihres Lebens verbrachte Bibi (24) in einer Gorilla-Familie im Zoo Apenheul in den Niederlanden. Sowohl für die Gorilla-Dame als auch für Silberrücken Sango (16 Jahre) ist es der erste Nachwuchs. Im Zoo ist es der erste Gorilla-Nachwuchs seit 16 Jahren.