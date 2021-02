Berlin Volleys verlängern mit Benjamin Patch bis 2024

Berlin. Die Berlin Volleys haben den Vertrag mit ihrem Diagonalangreifer Benjamin Patch bereits jetzt langfristig verlängert. Der 26 Jahre alte US-Nationalspieler unterzeichnete beim zehnmaligen deutschen Volleyball-Meister einen Dreijahresvertrag bis 2024, teilte der Verein der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag mit.

"Ich freue mich, die Zusammenarbeit fortzusetzen und dabei mithelfen zu können, hier etwas Großes aufzubauen", sagte Patch. Ein wesentlicher Grund für sein weiteres Engagement in Berlin war auch Manager Kaweh Niroomand. "Er ist sicher nicht einfach, er kann auch hart sein, aber er ist verlässlich und konsequent. Das schätze ich an ihm", sagte der sprunggewaltige Diagonalangreifer.

Patch, geboren in Layton (Utah), kam 2017 nach Europa. Eine Saison spielte er beim TCV Valencia in Italiens erster Liga. 2018 verpflichteten ihn die BR Volleys. Patch hatte in Berlin ein eher durchwachsenes erstes Jahr, wurde mit der Mannschaft am Ende aber deutscher Meister. Inzwischen zählt er zu den absoluten Leistungsträgern im Team. In dieser Saison steht er in der Rangliste der Topscorer der Bundesliga aktuell auf Rang drei.

"Der Wechsel nach Berlin war ein Glücksfall für mich", meint Patch rückblickend. Am Donnerstag (19.30 Uhr) trifft er mit seiner Mannschaft im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League in der Max-Schmeling-Halle auf Italiens Starensemble Itas Trentino.

© dpa-infocom, dpa:210223-99-553941/2