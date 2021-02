Spree-Radweg: Fußgänger werfen Senat „Doppelzüngigkeit“ vor

Die frische Luft um die Nase, das Flussufer im Blick, die Erde unter den Füßen – für Roland Stimpel, Vorstandsvorsitzender des Verbands Fuss e. V., ist dieses Erlebnis beim Spaziergang auf dem Spree-Rad- und Wanderweg einzigartig. Naturbelassen ist der Boden des Weges, der vom Schlossgarten Charlottenburg bis nach Spandau führt, sich dabei um die Bäume am Ufer windet. Die Senatsverkehrsverwaltung plant jedoch, den Spaziergängern diesen natürlichen Boden unter den Füßen wegzuziehen: Der Weg soll ausgebaut und mit einem glatten Belag versehen werden. Für den Fuss e. V. und andere Verbände ein Grund, den Dialog mit der Senatsverwaltung abzubrechen.

Das Berliner Abgeordnetenhaus hatte 2018 beschlossen, den Spree-Rad- und Wanderweg von Charlottenburg bis zur Altstadt Spandau zu verlängern und auszubauen. Ende vergangenen Jahres lud die Senatsverkehrsverwaltung deshalb Umwelt-, Kleingarten- und Verkehrsverbände zu drei Beratungen über die Zukunft des Spreewegs ein. Dabei stellte der Senat auch seine Pläne vor, wonach die Strecke zwischen dem Schlossgarten Charlottenburg und dem Heizkraftwerk Reuter in Spandau auf bis zu vier Meter verbreitert sowie mit einem glatten Bodenbelag versehen werden soll.

Pressemitteilung der Senatsverkehrsverwaltung suggerierte Einigkeit

Der Spreeweg führt an vielen Kleingartenkolonien vorbei und ist beliebt bei Joggern.

Foto: Sven Darmer

Die Initiativen Grüne Radler Berlin, Naturfreunde Berlin und Berliner Netzwerk für Grünzüge lehnten das Vorhaben in den Gesprächen ab – sie wollten, dass der Weg so bleibt, wie er ist. Eine Pressemitteilung der Senatsverkehrsverwaltung vom Januar suggerierte jedoch, dass sie sich mit allen Initiativen auf den Ausbau geeinigt habe. Das löste nicht nur Empörung bei den Verbänden aus, sondern führte schließlich zu der Entscheidung, dass sie an weiteren Beratungen mit dem Senat nicht mehr teilnehmen wollten.

Wer mit Stimpel den Weg vom Schlossgarten Charlottenburg aus in Richtung Spandau geht, läuft dabei auf Erde, Kieseln und Baumwurzeln. Beim Blick über die Spree sieht man nicht nur Mandarinenten und Blässhühner, die auf dem Fluss schwimmen. Der Weg führt auch an Brücken entlang, die in den kommenden Jahren zu den größten Verkehrsbaustellen in Berlin zählen werden.

Menschen müssten „lernen, sich der Natur anzupassen“

Nach einigen Gehminuten ragt etwa die Rudolf-Wissell-Brücke über dem Fluss empor. Sie soll von 2024 bis 2028 abgerissen und neu gebaut werden. Die beiden Fahrbahnen sollen dann 48 Meter entfernt voneinander errichtet werden. Nicht weit entfernt fällt die halb abgerissene Brücke der Siemensbahn am gegenüberliegenden Ufer ins Auge. Auch sie soll neu gebaut, die alte Bahnstrecke bis 2029 reaktiviert werden.

Der Kontrast dieser riesigen Brücken zum verschlungenen, schmalen Spreeweg ist groß. In Berlin gebe es nur noch wenige natürliche Wanderwege wie diesen, betont Stimpel. Er wolle nicht anfangen, zu philosophieren, aber die Menschen müssten „lernen, sich der Natur anzupassen“, statt sie sich „ständig untertan zu machen“, sagt er und nickt energisch.

Senatsverwaltung hält an Beschluss fest

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Senatsverwaltung umschwenkt und den Weg nun doch nicht ausbaut, ist gering. So schrieb die Verwaltung Anfang Februar, als die Verbände den Dialog mit ihr abgebrochen haben, dass sie diese Entscheidung zwar bedaure.

Allerdings sei der Beschluss des Abgeordnetenhauses „nicht verhandelbar“, da dieser ausdrücklich den „barrierefreien Ausbau des Spree-Rad- und Wanderwegs fordert“, heißt es in der Stellungnahme. Es sei nicht einzusehen, warum etwa mobilitätseingeschränkte Menschen den Spree-Rad- und Wanderweg nicht benutzen können sollen, heißt es weiter. Daher könne dem Wunsch einiger Verbände, den Weg in seinem jetzigen Zustand zu belassen, nicht entsprochen werden.

Auch Kleingärtner sehen Ausbau kritisch

Neben den genannten Verbänden kritisieren auch Kleingärtner den geplanten Ausbau. Viele von ihnen sind direkt davon betroffen. So führt der Spreeweg an vielen Kleingärten entlang, etwa an den Kolonien Ruhwald und Westend. Auf seinem Spaziergang trifft Stimpel zufällig auf Klaus Brockmann, der eine Parzelle am Spreeweg besitzt. Auch Brockmann ist nicht begeistert von den Plänen des Senats. Er befürchtet, dass Radfahrer auf einem asphaltierten Weg ihr Tempo erhöhen. „Ich frage mich, wie das dann wird, wenn meine Nachbarn ihren Kinderwagen aus der Parzelle schieben und dann ein Radfahrer angerast kommt“, sagt er.

Schnelles Radfahren könnte insbesondere für mobilitätseingeschränkte Fußgänger zum Problem werden, sagt Stimpel. Diese befänden sich in einem Dilemma: Auf dem natürlichen Weg gebe es zwar viele Stolperfallen für geh- und sehbehinderte Menschen. Werde die Strecke aber verbreitert und asphaltiert, werde sie zu „einem schnell befahrenen Weg mit Fahrraddominanz“ – auch das berge viele Gefahren, sagt er.

ABSV will keine Mischung von Rad- und Fußgängerverkehr

So erklärte der Allgemeine Blinden- und Sehbehindertenverein Berlin (ABSV) bei Beratungen mit dem Senat, dass er den Ausbau des Spreewegs zwar befürworte. „Aus unserer Sicht ist es aber ein Problem, dass die Senatsverwaltung eine Mischung aus Rad- und Fußgängerverkehr auf dem Weg plant“, sagt Peter Woltersdorf, Sachverständiger für barrierefreies Bauen des ABSV.

Was ihn besonders enttäusche, sagt Stimpel, als er am Ende des Wegs, gegenüber dem Heizkraftwerk Reuter, angelangt ist, das sei die „Doppelzüngigkeit“ des Senats. Die Verbände seien zunächst zu einem ergebnisoffenen Dialog eingeladen worden, betont er. Hätte der Senat ihnen von Anfang an erklärt, dass gegen den Ausbau des Spreewegs keine Einwände mehr erhoben werden könnten, hätten die Initiativen gar nicht erst an den Beratungen teilgenommen. „So aber wurde uns vermittelt, dass es einen demokratischen Prozess gäbe, der offen für alle ist. Dann wurde vorschnell das Ergebnis verkündet, ohne weitere Gespräche abzuwarten“, sagt Stimpel.