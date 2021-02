Berliner produzieren in der Corona-Pandemie mehr Müll

Berlin. Dass Berliner zuletzt mehr Zeit zu Hause verbracht haben, online statt im Laden eingekauft und in der Wohnung statt im Restaurant gegessen haben, hat sich zuletzt auch beim Blick in die Mülltonnen gezeigt. Die sind, so berichten es viele, voller als gewohnt. Und tatsächlich bestätigen auch Entsorger, dass die Abfallmenge der Berliner Privathaushalte zugenommen hat, wenn auch in begrenztem Rahmen.

So erfasste die Berliner Stadtreinigung (BSR) für das Jahr 2020 ein Plus von zwei Prozent beim Hausmüll im Vergleich zum Vorjahr. 2019 lag die Hausmüllmenge dem Statistischen Jahrbuch zufolge bei knapp 800.000 Tonnen, zwei Prozent entsprächen demnach rund 16.000 Tonnen zusätzlichem Abfall. Für den seit Mitte Dezember andauernden harten Lockdown konnte die BSR noch keine Zahlen nennen, im „Lockdown light“ in den Wochen zuvor war die Restmüllmenge aber um fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Entsprechend deutlich nahm das Müllaufkommen von Hotels und Restaurants ab.

Alba berichtet von einem leichten Zuwachs

Noch deutlichere Veränderungen zeigen sich beim Bioabfall und der Laub- und Gartentonne, bei denen die Menge 2020 um 16 beziehungsweise 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr stieg. Allerdings führt die BSR den Anstieg weniger auf die Pandemie zurück. Eine BSR-Sprecherin verweist stattdessen auf die Einführung der Pflicht-Biotonne – sowohl diese als auch die Gartentonne seien zudem intensiv beworben worden. Leichte Corona-Effekte seien aber nicht auszuschließen.

Auch das Entsorgungsunternehmen Alba, in Berlin für die Wertstofftonne zuständig, berichtet von einem leichten Zuwachs. So hätten die Mengen im Dezember und Januar jeweils rund zwei bis drei Prozent über den Werten aus dem Vorjahr gelegen. „Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Menschen mehr zu Hause waren und auch zu Hause gegessen haben“, sagt eine Sprecherin.

Die Veränderungen, die Alba für die Papiertonnen meldet, scheinen auf den ersten Blick verwunderlich: Das Gewicht hat sich deutlich verringert, im Dezember habe es ein Minus von rund 18 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gegeben. Das sei aber kein Widerspruch zum Eindruck, dass Papiercontainer immer voller Kartons seien, erklärt die Sprecherin. So gebe es eine „strukturelle Veränderung in der Zusammensetzung der Papierabfälle“, die in der Pandemie einen Schub bekommen habe. Zeitungen oder Prospekte nehmen ab, während der Versandhandel zulegt. Die Kartons beanspruchen viel Platz, die Tonnen sind schneller voll – allerdings hätten Pappen „eine sehr viel geringere Dichte als Zeitungen und Magazine“. so die Sprecherin. „Entsprechend ist also die eingesammelte Menge deutlich leichter.“

Mittlerweile deutlich mehr Verpackungen als Zeitungen

Von diesem Wandel in der Papiertonne berichtet auch Andreas Siepelt, einer der Geschäftsführer der Firma Bartscherer, die in Berlin ebenfalls für einen Teil der Papiermüll-Entsorgung zuständig ist. „Der Trend geht zum Onlinehandel und damit zur Verpackung“, sagt Siepelt. Wie der Geschäftsführer berichtet, hätte grafisches Papier, wie Zeitungen oder Werbebeilagen, früher einen Gewichtsanteil von 70 Prozent ausgemacht, 30 Prozent entfielen auf Verpackungen. „Heute hat sich das Verhältnis fast umgekehrt“, so Siepelt, mindestens 60 Prozent machten Verpackungen aus. Die Entwicklung habe durch Corona deutlich an Fahrt aufgenommen – und die Veränderung wird nach Siepelts Einschätzung langfristig bestehen. In Industriegebieten sei die Menge an Papiermüll dagegen deutlich gesunken.

Ähnlich äußert sich Stephan Hartramph, Leiter der Bereiche Betrieb und Marketing bei Berlin Recycling. „Die Leute bestellen mehr, das merken wird auch“, sagt er. Wohnungsgesellschaften unter den Kunden habe man angesprochen und vorgeschlagen, den Entleerungsrhythmus zu erhöhen oder zusätzliche Behälter aufzustellen. „Da springen viele drauf an“, sagt Hartramph.

Dass mehr Menschen zu Hause arbeiten, macht sich für die Entsorger aber auch bei der Leerung der Tonnen bemerkbar. Zwar seien die Hauptstraßen leerer, und man stehe weniger im Stau, dafür ist es in den Wohngebieten deutlich voller. Probleme gebe es etwa in Mitte oder Prenzlauer Berg, wo die Straßen teilweise recht eng seien. „Dadurch, dass mehr Menschen im Homeoffice sind, wird zum Beispiel gerade im Bötzowviertel kreuz und quer und dicht an Kreuzungen geparkt“, so Hartramph. „Unsere Fahrzeuge haben aber einen gewissen Wendekreis und kommen dann nicht mehr in die Straßen rein, das ist wirklich ein Thema.“