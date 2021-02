Corona in Berlin: 287 Neuinfektionen in Berlin, zwölf weitere Tote, Inzidenz bei 57,2

Nach Monaten der Schließung öffnen die Grundschulen in vielen Bundesländern wieder. An der Bürgel-Grundschule in Berlin gibt es zunächst Wechselunterricht - und vielleicht sorgen bald Schnelltests für mehr Sicherheit. IMAGES AND SOUNDBITESN°93J6RJ

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich in Berlin nachweislich 127.185 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 2740 Menschen sind bislang in Berlin mit oder an Covid-19 gestorben. 119.125 Patienten gelten inzwischen als genesen. 5320 Menschen sind aktuell in Berlin mit dem Coronavirus infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Berlin bei 57,2.

Neuinfektionen, Inzidenzen, Todesfälle, Impfungen: Die wichtigsten Informationen und Zahlen zum Coronavirus in Berlin in der Übersicht.

Symptome, Risikogruppen, Krankheitsverlauf: Fragen und Antworten zum Coronavirus finden Sie hier.

Berlin. Die Corona-Pandemie hat Berlin weiter im Griff. Impfungen, Inzidenz, Fallzahlen, Lockdown: In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuelle Corona-Lage in Berlin und Brandenburg ständig auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

16.10 Uhr: Zwölf weitere Todesfälle in Berlin, 287 Neuinfektionen, Inzidenz bei 57,2

In Berlin sind zwölf weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 2740. Das teilte die Senatsgesundheitsverwaltung am Montagnachmittag mit.

287 neue Infektionen wurden bestätigt, 73 waren es am Sonntag. Für den Bezirk Lichtenberg wurden am Montag keine neuen Fälle gemeldet. 5320 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 5535 waren es am Sonntag. 119.125 Menschen gelten inzwischen als genesen.

236 Menschen werden auf Intensivstationen behandelt, 13 Patienten weniger als am Sonntag. 869 Menschen liegen insgesamt in Krankenhäusern, vier weniger als am Sonntag.

Die Berliner Corona-Ampel für den Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten steht mit 19,5 Prozent weiter auf Gelb. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 57,2 weiter rot. Die Ampel für den Bereich der Reproduktionszahl zeigt mit 1,24 Grün.

Die Corona-Fallzahlen in den Berliner Bezirken

Die Inzidenzen in den Berliner Bezirken

15.10 Uhr: Kalayci kündigt Impfungen für chronisch Kranke und Polizisten an

In Berlin sollen sich auch chronisch Kranke über 65 Jahre und Polizeikräfte in größerem Umfang gegen Corona impfen lassen können. Das sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Montag im RBB-Sender Radioeins. Sie wies darauf hin, dass bereits mehr als 15.000 Impfdosen von Astrazenca an die Krankenhäuser verteilt worden seien. „Ab heute wollen wir auch der Polizei 12.000 Impfcodes zur Verfügung stellen.“

Außerdem kündigte Kalayci an, auch für chronisch Kranke, die über 65 Jahre alt sind, solle es möglich sein, sich mit einem Attest einen Impftermin geben lassen. In diesem Fall sei allerdings nicht Astrazeneca als Impfstoff vorgesehen, sagte ein Sprecher der Gesundheitsverwaltung. Die Entscheidung über Details zu den Impfungen für ältere chronisch Kranke solle nach Abstimmungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung noch am Montag fallen.

15.09 Uhr: Nach sonnigem Wochenende - 244 Anzeigen wegen Corona-Verstößen

Nach einem Wochenende mit Frühlingstemperaturen hat die Berliner Polizei 244 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln bilanziert. Die Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen wurden von Freitag bis Sonntag geschrieben, wie die Polizei mitteilte. Der überwiegende Teil der Einwohner halte sich aber an die Regelungen und achte auf Hygieneregeln und Mindestabstände.

Bei stadtweiten Kontrollen sei der Mauerpark ein Schwerpunkt gewesen, so die Polizei. Hier seien am Sonntag in den Nachmittagsstunden bis zu 7000 Menschen gewesen. Das Alkoholverbot in Grünanlagen sei missachtet worden, teilweise sei auch gegrillt worden. Weil die Corona-Abstandsregeln nicht beachtet wurden, kontrollierten Polizisten die Zugänge zum Park und wiesen mit Lautsprecherdurchsagen auf die Regeln hin. Es seien Ordnungswidrigkeits-Verfahren eingeleitet worden.

In Wilmersdorf verfolgten am Nikolsburger Platz etwa 100 Menschen eine Musikdarbietung. Teilweise hielten laut Polizei Passanten die Sicherheitsabstände nicht ein und trugen vereinzelt keine Mund-Nase-Bedeckung. Nachdem einem Musiker der Auftritt untersagt wurde, habe sich die Menschenansammlung aufgelöst. Auch hier habe es eine Anzeige gegeben.

15 Uhr: Wir starten unser neues Corona-Newsblog für Berlin

Alle bisherigen Nachrichten und Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie in Berlin und Brandenburg finden Sie hier in unserem vorangegangenen Newsblog.

