Brandenburg will Corona-Impfungen ausbauen

Potsdam. Die Corona-Impfungen in Brandenburg sollen nach den Plänen der Landesregierung angesichts von mehr Impfstoff des Herstellers Astrazeneca deutlich gesteigert werden. "Das Impfen muss in Brandenburg und auch in ganz Deutschland mehr Fahrt aufnehmen", sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Montag in Potsdam. Wer unter 65 Jahre alt ist und eine schwere Erkrankung der Lunge, Niere oder Psyche hat oder Diabetiker ist, soll über eine spezielle Telefonnummer einen vorzeitigen Impftermin bekommen können. Die Nummer soll künftig auf der Internetseite www.brandenburg-impft.de zu finden sein.

Nonnemacher warb vor einer Konferenz der Gesundheitsminister von Bund und Ländern auch für ein Vorziehen der Impfungen von Kita-Erziehern und Grundschullehrern. Geplant ist in Brandenburg eine Online-Terminvergabe ab Ende dieser Woche. Die Kassenärztliche Vereinigung wollte mit der Antwort, für welchen Personenkreis das gilt, die Gesundheitsministerkonferenz abwarten.

Außerdem sollen alle über 80-Jährigen, die noch nicht geimpft sind, ab dieser Woche Post mit Infos erhalten, wie sie über eine Sonderrufnummer einen Impftermin ausmachen können. Ab dieser Woche sollen auch die Nachholtermine für rund 9000 über 80-Jährige feststehen, deren Termin zunächst abgesagt worden war. Ab März startet zudem ein Modellversuch für das Impfen in Arztpraxen.

Die Ministerin wies Vorbehalte gegen das Präparat von Astrazeneca zurück. "Es sind keine ernsten bedrohlichen Nebenwirkungen zu verzeichnen", sagte sie. Laut Gesundheitsstaatssekretär Michael Ranft war der Impfstart damit zunächst enttäuschend, nun steigt die Nachfrage. Die Ständige Impfkommission hat den Impfstoff von Astrazeneca nur für Menschen unter 65 empfohlen, weil für Ältere Daten fehlen.

