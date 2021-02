Friedrichshainer SPD-Büro demoliert

Berlin. In Friedrichshain haben Unbekannte die Fenster eines Büros der SPD demoliert. Einer Streife seien in der Nacht auf Montag Sprünge in den Scheiben und der aufgesprühte Spruch "Bucht + Riga bleibt" aufgefallen, teilte die Polizei mit. Vor dem Büro hätten die Beamten zudem kleine Pflastersteine gefunden und diese sichergestellt. Die Ermittlungen hat nun der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen. Ob die Räume der Partei bereits in der Vergangenheit Ziel von ähnlichem Vandalismus waren, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

