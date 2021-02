Corona-Inzidenz sinkt in Brandenburg leicht: Daten fehlen

Potsdam. Die Zahl neuer Corona-Infektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche geht in Brandenburg weiter leicht zurück. Der Wert lag am Montag bei 63,6, nachdem es am Sonntag 64,2 waren, wie das Gesundheitsministerium in Potsdam mitteilte. Allerdings lagen keine Zahlen zu neuen Infektionen aus drei Kreisen und drei Städten vor. Die Gesundheitsämter übermitteln ihre Daten am Wochenende häufig verzögert.

Innerhalb eines Tages kamen 112 neue Ansteckungen hinzu, die meisten im Landkreis Spree-Neiße mit 33. Zwei Menschen starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus. In Krankenhäusern werden derzeit 530 Corona-Patienten behandelt.

Vier Landkreise haben noch eine sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz von über 100. In der Prignitz ist der Wert neuer Infektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche mit rund 118 am höchsten, gefolgt von Spree-Neiße mit rund 116, Oberspreewald-Lausitz mit 111,5 und Elbe-Elster mit 109.

In Brandenburg hat es seit dem 27. Dezember bisher 154 624 Corona-Schutzimpfungen gegeben, darunter sind 85 192 erste Impfungen und 69 432 zweite Impfungen.

