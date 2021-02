Oberschenkel verletzt: Awoniyi fehlt Union wochenlang

Berlin. Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin muss in den nächsten Wochen ohne Taiwo Awoniyi auskommen. Die Leihgabe vom FC Liverpool laboriert an einer Muskelverletzung am linken hinteren Unterschenkel, wie der Verein am Montag nach Untersuchungen mitteilte. Wie lange die Pause konkret dauern wird, teilte der Club nicht mit. Der Stürmer musste bereits beim 1:0-Erfolg am Samstag beim SC Freiburg kurzfristig vor dem Anpfiff wegen muskulärer Probleme ersetzt werden. Nun folgte die Diagnose.

Der 23 Jahre alte Nigerianer hat in bisher 19 Spielen für die Berliner fünf Tore erzielt und drei Treffer aufgelegt. Seinen letzten Treffer erzielte der zuletzt überspielt wirkende Awoniyi am 2. Januar beim 2:0-Erfolg bei Werder Bremen, der letzte Assist folgte drei Wochen später bei der 1:2-Niederlage beim FC Augsburg.

© dpa-infocom, dpa:210222-99-541771/2