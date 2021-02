Kontrollen: Passagiere von 172 Autos zurückgeschickt

Pasewalk/Wolgast. Bei Verkehrskontrollen im Corona-Risiko-Landkreis Vorpommern-Greifswald hat die Polizei am Sonntag mehr als ein Drittel aller Fahrzeuge zurückgewiesen. Wie ein Polizeisprecher in Neubrandenburg erklärte, wurde an den Zufahrten zur Insel Usedom sowie in der Region Pasewalk an der Bundesstraße 109 kontrolliert. Der Landkreis untersagt Tagestouristen ohne triftigen Grund die Einreise, weil die Wochen-Inzidenz in der Region bei zuletzt 158 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern liegt.

Vor allem Fahrzeuge aus dem benachbarten Brandenburg, deren Passagiere bei Sonne wohl an die Ostsee wollten, wurden zurückgewiesen. So wurden vor allem im Süden des Kreises 238 Fahrzeuge aus anderen Bundesländern kontrolliert, wovon 140 umkehren mussten. Von 212 kontrollierten Fahrzeuge aus Mecklenburg-Vorpommern mussten 32 Autos kehrtmachen, vor allem in Wolgast und an der Zecheriner Brücke bei Anklam. Schon am Samstag hatte die Polizei in dem Kreis 310 Autos kontrolliert und davon 53 Fahrzeuge wieder zur Umkehr aufgefordert, auch aus der Uckermark.

