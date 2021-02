31-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd im Berufsverkehr

Berlin. Mit hoher Geschwindigkeit hat sich ein 31 Jahre alter Mann eine Verfolgungsjagd mit der Polizei mitten im Berliner Berufsverkehr geliefert. Der Mann hatte sich am Freitagnachmittag mit seinem Fahrzeug in Alt-Hohenschönhausen einer Kontrolle entzogen, wie die Polizei mitteilte. Er beschleunigte und die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Trotz dichten Verkehrs fuhr der Mann immer wieder auf die Gegenfahrbahn und über Geh- und Radwege. Ein 52-jähriger Fußgänger konnte sich laut Polizei nur mit einem Sprung zur Seite vor dem Auto retten. An einer Ampel beschädigte der Flüchtige mit seinem Wagen ein dort stehendes Auto an der Seite.

Der 31-Jährige musste schließlich vor einem entgegenkommenden Einsatzfahrzeug auf ein Grundstück in Lichtenberg ausweichen. Zu Fuß lief der Fahrer in ein Haus, in dessen Flur die Beamten ihn schließlich gegen heftigen Widerstand festnahmen. Der Mann gab an, Alkohol, Cannabis und Crystal Meth genommen zu haben. Er kam mit Kreislaufproblemen ins Krankenhaus. Eine Blutprobe ergab deutliche Anzeichen auf Drogenkonsum. Die Polizei beschlagnahmte das Auto und fand darin mehrere Ausweisdokumente, die nicht dem Fahrer zugeordnet werden konnten, darunter auch russische Reisepässe.

