Berlin. Ein Fahrradfahrer ist im Prenzlauer Berg von einer Straßenbahn angefahren und schwer verletzt worden. Der 53-Jährige soll laut Zeugenaussagen einen Fußgängerübergang in der Greifswalder Straße bei Rot überquert haben, als es zu dem Zusammenstoß kam, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Mann erlitt demnach am Freitag schwere Frakturen und Prellungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

