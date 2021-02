Eishockey Erfolgreiche Eisbären: Aubin hat "viel Spaß" an seinem Team

Köln. Trainer Serge Aubin kann die Auftritte der Eisbären Berlin derzeit genießen: "Es macht im Moment viel Spaß, den Spielern zuzuschauen. Bei allen läuft es gerade. Das ist sehr erfreulich", sagte der Kanadier am Freitagabend, nachdem die Hauptstädter mit dem überzeugenden 6:1 bei den Kölner Haien ihren fünften Sieg in Folge gefeiert und die Tabellenführung in der Nordgruppe der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter gefestigt hatten.

Gegen die Rheinländer ließen sich die Berliner auch von einem frühen Rückstand nicht beeindrucken: "In den ersten fünf Minuten waren wir ein wenig schüchtern und haben das Gegentor bekommen. Aber dann haben sich die Jungs zusammengerissen", sagte Aubin. So wurde die Begegnung zu einer klaren Angelegenheit für die läuferisch und spielerisch überlegenen Eisbären, nachdem Lukas Reichel zur Hälfte des ersten Drittels mit einem sehenswerten Powerplaytor ausgeglichen hatte. "Danach haben wir nicht mehr zurückgeschaut. Wir hatten viele Chancen und haben sie genutzt", lobte Aubin. "Wir haben ein einwandfreies Spiel gemacht, waren klug und haben nicht viel zugelassen."

Besonderen Grund zur Freude hatte Eric Mik. Der 20 Jahre alte Verteidiger, der in den vergangenen Wochen immer mehr Spielzeit bekam und spätestens seit dem Abgang von Stefan Espeland eine feste Größe im Team ist, bereitete das 4:1 von Matt White vor und konnte damit seinen ersten Scorerpunkt in der DEL feiern. "Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass es jetzt endlich mal geklappt hat", sagte er. "Da ist ein wenig Druck abgefallen, und ich hoffe, dass noch viele Punkte folgen werden."

© dpa-infocom, dpa:210220-99-519541/2