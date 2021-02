Turbine Potsdam: Neue Termine für zwei ausgefallene Spiele

Potsdam. Für die beiden ausgefallen Heimspiele von Turbine Potsdam in der Frauenfußball-Bundesliga gegen Werder Bremen und SV Meppen stehen die Nachholtermine fest. Die Potsdamerinnen empfangen im dritten Anlauf am 10. März (14.00 Uhr) Bremen. Das Spiel wurde im November aufgrund zweier positiver Coronafälle bei Werder auf den Januar verlegt, musste aber wegen der widrigen Witterungsverhältnisse abermals abgesagt werden. Die Partie gegen Meppen findet am 17. März (14.00 Uhr) im Karl-Liebknecht-Stadion statt. Auch das Duell mit dem Liga-Neuling war am vergangenen Sonntag wegen der Unbespielbarkeit des Platzes ausgefallen.

