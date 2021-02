Überfall auf Geldtransporter: Videos zeigen Tat

Berlin. Der Überfall auf einen Geldtransporter am Berliner Ku'damm am Freitagvormittag ist von mindestens vier verkleideten, maskierten und zum Teil bewaffneten Männern verübt worden. Das zeigen Videos, die ins Internet gestellt wurden. Die Köpfe und Gesichter sind mit Stoffmasken oder Mützen verhüllt. Die Polizei stuft das Video als authentisch ein.

In einem Film, der aus einem Fenster eines Hauses am Tatort aufgenommen wurde, sind die vier Männer zu sehen. Hektisch packen sie Gegenstände aus der offenen Seitentür eines blauen Transporters, der auf dem Gehweg steht, in einen großen weißen Sack. Mindestens einer von ihnen könnte eine schwarze Pistole in der rechten Hand halten. Auf dem Boden liegt ein anders gekleideter Mann. Den vollen Sack zerren die Männer zum Straßenrand. Dann bricht das 22 Sekunden lange Video ab.

Ein zweites Video, das die "Bild"-Zeitung veröffentlichte, wurde von der gegenüberliegenden Straßenseite gefilmt. Zu sehen ist, wie die Männer den großen weißen Sack in den Kofferraum eines Autos packen, in den Wagen springen und abfahren.

Nach Auskunft der Polizei könnte ein Auto, das in der Bessemerstraße südlich der Stadtautobahn in Tempelhof-Schöneberg brennend gefunden wurde, der Fluchtwagen sein. "Das Vorgehen spricht dafür, dass das relativ organisiert war. Die Täter sind rücksichtlos vorgegangen, um an die Beute zu gelangen. Es wurde Gewalt angewendet", sagte ein Polizeisprecher.

Überprüft werde nun das ausgebrannte Fahrzeug, das hinter einem Supermarkt abgestellt wurde. Spuren vom Tatort würden durch Kriminaltechniker gesichert, es gebe viele Zeugenaussagen. "Natürlich werden auch Zusammenhänge zu vorangegangenen Taten geprüft." Ob Indizien Richtung organisierter Kriminalität oder Clan-Kriminalität deuten würden, könne derzeit noch nicht gesagt werden.

