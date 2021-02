Keine Zeit für Füchse-Frust: Berlin bleibt im Spielstress

Berlin. Zur Frustbewältigung bleibt den Füchsen Berlin nur wenig Zeit. "Am Ende sind wir natürlich enttäuscht. Wir haben uns mehr ausgerechnet, wir haben uns mehr vorgestellt", sagte Trainer Jaron Siewert nach der 29:33-Heimniederlage am Donnerstagabend gegen Flensburg. Trotz ordentlicher Leistung verloren die Berliner das Spitzenspiel der Handball-Bundesliga gegen effektivere Norddeutsche.

Die Enttäuschung muss aber schnell verdaut werden. Denn schon am Sonntag erwarten die drittplatzierten Füchse in der Max-Schmeling-Halle die Rhein-Neckar Löwen (13.30 Uhr/Sky) - den Tabellenzweiten - zum Verfolgerduell. Es bleiben also nur zwei Tage Zeit zur Vorbereitung. Gegen Flensburg war es sogar nur einer. "Also ist das schon mal um einiges mehr", sagte Siewert.

Wobei die schnelle Spielabfolge dem Coach auch Probleme macht. "Für den Kopf ist es wahrscheinlich schon gut, für den Körper weniger. Aber so ist die Situation und wir müssen das beste draus machen", sagte er. Das Nachholspiel gegen Flensburg wurde kurzfristig angesetzt. Es war für die Berliner das dritte Spiel in sechs Tagen.

Lob für das Entgegenkommen gab es deshalb von Flensburg-Coach Maik Machulla. "Uns war bewusst, dass die Berliner am Dienstag ein Spiel hatten, dass für sie die Vorbereitungszeit auf uns sehr kurz war. Respekt vor Berlin, dass sie dem zugestimmt haben. Da ist genau der richtige Weg, um die Saison auch zu Ende zu spielen", sagte er.

Gegen die Löwen werden die Füchse sich vor allem defensiv steigern müssen, wollen sie nicht die dritte Liga-Niederlage in Serie kassieren. Zu viele Gegentore gab es zuletzt. "Wir müssen aufstehen und den Kopf hochkriegen und jetzt endlich mal aus den Fehlern lernen", forderte Siewert. Besonders in der Zweikampfführung erwartet der Trainer mehr Konsequenz. "Wir müssen es wieder hinbekommen, den Gegner vor schwierige Aufgaben zu stellen", sagte er.

© dpa-infocom, dpa:210219-99-506926/3