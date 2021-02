Westermann und Hasanovic starten Generationen-Podcast

Berlin. Persönliche Podcasts sind in den vergangenen Jahren ein Trend geworden. Ab dem 25. Februar gibt es bei der Audio-Plattform Audible ein neues Format: Die Moderatorin Christine Westermann (72) und der Schauspieler Edin Hasanovic (28) starten gemeinsam einen Podcast zwischen den Generationen. In "Jung und Jünger" geht es um persönliche Erfahrungen und das Leben, jede Folge hat ein anderes Thema, wie Audible dazu ankündigte. Der Podcast dreht sich um Fragen wie "Was bedeutet es, glücklich zu sein?" oder "Was macht einen guten Freund aus?"

Westermann wurde mit der WDR-Fernsehsendung "Zimmer frei" bekannt und ist auch als Autorin von autobiografischen Büchern ("Da geht noch was") erfolgreich. Hasanovic drehte Film- und Fernsehproduktionen wie "Schuld sind immer die Anderen", "Der gute Bulle" und "Skylines", als Moderator kennt man ihn vom Deutschen Filmpreis. Audible gehört zu Amazon und ist ein Anbieter von Hörbüchern und Podcasts.

