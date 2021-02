Mangelnde Terminnachfrage: Verwaltungsmitarbeiter geimpft

Eine Impfung wird in einer Arztpraxis vorbereitet.

Die Reihenfolge bei Impfungen in den Impfzentren ist eigentlich vom Bundesgesundheitsministerium klar festgelegt. Doch was tun, wenn das Impfen mit Astrazeneca derzeit auf kein großes Interesse stößt? Ein Landkreis in Nordbrandenburg geht einen eigenen Weg.