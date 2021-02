Fischer warnt vor Frühlingsgefühlen: Kruse wieder bereit

Der Anführer meldet sich zurück. Max Kruse steht nach seiner Muskelverletzung im Auswärtsspiel in Freiburg wieder im Kader des 1. FC Union Berlin. Im Breisgau erwarten die Eisernen für Februar ungewöhnliche Bedingungen.

Berlin. Für Max Kruse endet die Leidenszeit nach elf langen Winterwochen. Der Offensivstar steht nach seinem Muskelbündelriss vor dem Comeback für den 1. FC Union Berlin. Urs Fischer warnt vor dem Spiel beim SC Freiburg aber vor ausnahmsweise negativen Frühlingsgefühlen. Bei erwarteten 18 Grad Celsius fürchtet der Trainer unweit seiner Schweizer Heimat einen Temperaturschock für die zuletzt harte Minusgrade gewohnten Hauptstadt-Kicker.

"Das ist nicht ganz einfach, das ist schon ein Unterschied", sagte Fischer. Individuell müsse jeder Spieler schauen, wie er mit dem warmen Wetter zurechtkomme. Trinken, trinken, trinken wird ein Motto der Eisernen beim Gastspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Breisgau sein.

Kruse ist jedenfalls heiß auf seine Rückkehr. "Ich habe richtig Bock zum Spielen", hatte er schon vor den letzten Checks am Dienstag gesagt. Die MRT-Untersuchung der beim 1:3 im Derby Anfang Dezember gegen Hertha BSC verletzten Oberschenkelmuskulatur verlief laut Fischer zufriedenstellend. "Wenn ein Spieler zur Verfügung steht, hat er die absolute Freigabe, sonst würde ich das so nicht sagen", merkte der Union-Trainer an.

In der Startelf wird Kruse nach der langen Pause allerdings nicht erwartet. Auch zu Saisonbeginn musste er sich nach eine noch in Istanbul erlittenen Fußverletzung langsam herantasten, half dann aber Union mit sechs Toren und viel Führungskompetenz in den ersten zehn Saisonspielen zu einem bemerkenswerten Aufschwung.

Ob Andreas Luthe nach seiner Auszeit wegen privater Gründe in Freiburg ins Union-Tor zurückkehrt, ist laut Fischer noch offen. Eine Entscheidung werde möglicherweise erst kurz vor der Abreise am Freitag fallen. "Natürlich hat es mit seiner Verfassung zu tun", sagte Fischer. Am Donnerstag kehrte Luthe ins Teamtraining zurück. Sollte er nicht zur Verfügung stehen, wäre Loris Karius wohl wieder der Ersatzmann.

Union Berlin hat die vergangenen fünf Spiele in der Bundesliga nicht gewinnen können. Freiburg ist seit sieben Heimspielen mit mindestens je zwei Toren unbesiegt. Bei diesem Aufprall der Gefühlswelten will Fischer auch mal etwas Neues probieren. "Vielleicht braucht man auch mal eine Veränderung", sagte der 54-Jährige, ohne Details seiner Vorbereitung Preis zugeben.

Immerhin personell stehen Fischer ungewohnt viele Optionen offen - inklusive Rückkehrer Kruse. Nur die Angreifer Sheraldo Becker und Anthony Ujah fallen weiter verletzt aus. "Der Kader ist fast komplett, das bedeutet, schwierige Entscheidungen und die fallen mir nicht leicht", sagte Fischer.

