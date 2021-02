Lkw fährt in Anhänger hinein: Fahrer schwer verletzt

Falkensee. Ein Mann ist bei einem Unfall auf der Autobahn 10 zwischen der Anschlussstelle Falkensee und dem Autobahndreieck Havelland schwer verletzt worden. Der 48-Jährige war am Donnerstagvormittag mit seinem Lastwagen auf einen Anhänger der Autobahnmeisterei aufgefahren, wie ein Polizeisprecher sagte. Rettungskräfte befreiten den eingeklemmten Lkw-Fahrer aus seinem Fahrzeug und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Straße war am Mittag in Richtung Norden zunächst komplett gesperrt.

