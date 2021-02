Kriminalität Großrazzia auch an zwei Orten in Brandenburg

Neuhardenberg/Berlin. Im Rahmen der großen Razzia gegen kriminelle Mitglieder eines arabischstämmigen Clans und weitere Verdächtige hat es auch an zwei Orten in Brandenburg Durchsuchungen gegeben. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vom Donnerstag waren Einsatzkräfte in Neuhardenberg und in Vierlinden in Ostbrandenburg.

Nach Angaben der Polizei Berlin gab es Durchsuchungen in den Stadtteilen Neukölln, Spandau, Wedding, Moabit, Schöneberg und Reinickendorf. Zwei Verdächtige wurden demnach verhaftet. Insgesamt waren demnach am Donnerstag rund 500 Polizisten aus Berlin, Brandenburg und von der Bundespolizei beteiligt.

An der Großrazzia hätten aus Brandenburg acht Beamte teilgenommen, sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums, Torsten Herbst, auf Anfrage. Sie stammten vom Landeskriminalamt und von der Bereitschaftspolizei.

Bei der Razzia ging es um organisierten Waffen- und Drogenhandel, Körperverletzungen sowie Ermittlungen des Finanzamtes zu Steuerhinterziehungen und anderen Delikten.

