Razzia gegen Clankriminalität mit Hunderten Polizisten

Berlin. Die Berliner Polizei ist am Donnerstag mit einem Großeinsatz gegen Clankriminalität in der Hauptstadt vorgegangen. Wie die Behörde auf Twitter mitteilte, seien an den Durchsuchungen seit dem frühen Morgen mehrere hundert Einsatzkräfte und Spezialeinsatzkräfte beteiligt gewesen. Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung (Donnerstag) berichtet, dass mehr als 25 Objekte in Berlin und Brandenburg durchsucht werden.

Hintergrund der Durchsuchungen sind laut Polizei eine Auseinandersetzung zwischen arabisch- und tschetschenischstämmigen Personen im November 2020 und Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft zu Waffen- und Drogenhandel sowie Ermittlungen des Finanzamtes.

