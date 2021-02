Museen wollen Vermittlungsarbeit erleichtern

Berlin. Mit einer neuen Plattform wollen sich Museen in Deutschland bei ihrer Vermittlungsarbeit intensiver unterstützen. Dafür wurde am Mittwoch mit dem sogenannten lab.Bode pool ein weiterer Bereich freigeschaltet. An lab.Bode sind neben dem federführenden Berliner Bode-Museum auf der Museumsinsel bundesweit 23 Partnermuseen beteiligt. "Der lab.Bode pool basiert auf der Vision eines Museums, in dem aktuelle, gesellschaftlich relevante Fragestellungen und Themen verhandelt werden", hieß es von den Verantwortlichen.

Auf der Plattform findet sich eine Sammlung von Materialien, Projekten und Methoden für die Vermittlungsarbeit in Museen, etwa für Schulen oder andere Gruppen. Der Fokus der Beispiele liegt auf der Zusammenarbeit zwischen Schule und Museum.

Thematisch setzt sich das Material etwa mit Fragen auseinander, wie Museen in ihrer Arbeit heute gesellschaftlich relevant sein oder kritisch mit Diskriminierung umgehen können, "um der Diversität und der sich wandelnden sozialen und kulturellen Zusammensetzung von Gesellschaft adäquat zu begegnen". An anderer Stelle finden sich Erkenntnisse, Ideen oder Praxisbeispiele, wie Museen sich entwickeln und verändern können, um relevant zu bleiben für Kinder und Jugendliche.

Das bis zum Sommer konzipierte Projekt lab.Bode versteht sich als Experimentierfeld und Vermittlungslabor für die beteiligten Museen, um mögliche Prozesse und Entwicklungen modellhaft aufzuzeigen. Die Initiative wird getragen von der Kulturstiftung des Bundes und den Staatlichen Museen zu Berlin, zu denen das Bode-Museum gehört.

