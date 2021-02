Schulleiter-Verband: Lehrer würden Impfungen begrüßen

Berlin. Impfungen für Lehrkräfte wären aus Sicht des Interessenverbands Berliner Schulleitungen (IBS) ein richtiger Schritt. "Das wäre sehr gut. Es gibt doch eine Art von Sicherheit", sagte die IBS-Vorsitzende Astrid-Sabine Busse am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Ich denke, die meisten Kollegen würden das sehr begrüßen." Derzeit ist das nicht möglich, weil Lehrerinnen und Lehrer in der vom Bund festgelegten Reihenfolge für Impfungen noch nicht dran sind. Busse plädierte dafür, die Lehrkräfte möglichst in den Schulen zu impfen. "Das wäre viel effizienter", sagte die Leiterin einer Grundschule in Neukölln.

Wenn mobile Impfteams, wie sie bisher für Impfungen der Bewohner von Pflegeheimen berlinweit im Einsatz wären, eine Schule an einem Tag durchimpfen könnten, lasse sich viel Zeit und Aufwand sparen. Ansonsten müssten die fast 100 Mitarbeiter ihrer Schule einen Termin im Impfzentrum vereinbaren und das möglichst so, dass sie dann nicht gerade unterrichten müssten.

Ab Montag öffnen die Schulen in Berlin wieder schrittweise. Den dann geplanten Einsatz von Schnelltests, hält Busse für richtig. Die Tests sollen Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher übernehmen, die dafür geschult werden. "Das Team haben wir schon, sechs Kolleginnen und Kollegen. Wenn die geschult sind, bieten wir Zeitfenster an, und dann kann ich mich vor dem Dienst testen lassen", sagte Busse. "Die Schnelltests sind heute geliefert worden - in ausreichender Zahl." Die Schulungen müsse es aber noch geben. Geplant seien zwei Tests pro Mitarbeiter in der Woche. "Leider freiwillig", so die Schulleiterin. "Ich finde, das müsste Pflicht sein, wenn man in der Schule arbeitet."

Dass die Schulen zumindest für die Kinder der ersten bis dritten Klasse wieder öffnen, findet Busse gut. "Selbst das beste digitale und analoge Angebot kann den Präsenzunterricht nicht ersetzen", sagte sie. "Wir fangen mit den Kleinen an, ich denke, dass man zwei Wochen später sehen kann, ob das Auswirkungen auf die Infektionszahlen hat, was ich nicht hoffe." Danach müsse man dann über die größeren Kinder nachdenken. "Und man muss gucken, was die Mutation macht. Es ist jetzt schon wieder eine andere Situation als vor einigen Wochen."

© dpa-infocom, dpa:210217-99-482593/2