Brecht probt Galilei: Aufnahmen aus Archiv

Berlin. Experten der Berliner Akademie der Künste haben sich im Archiv der Einrichtung durch rund 100 Stunden Originaltonaufnahmen von Bertolt Brechts (1898-1956) letzter Theaterarbeit "Leben des Galilei" gehört. Die Aufnahmen zeigen nach Angaben vom Mittwoch "den praktischen Brecht": keine Theorie, sondern Lust am Eingreifen, Humor und Sinnlichkeit und Interaktion mit Schauspielern. Die Mitschnitte hat Stephan Suschke - von 1997 bis 1999 künstlerischer Leiter am Berliner Ensemble, nun Schauspieldirektor am Landestheater Linz - zu einem Hörbuch zusammengestellt. Am kommenden Dienstag (23. Februar) will die Akademie der Künste das Werk per Livestream auf ihrem YouTube-Kanal präsentieren.

© dpa-infocom, dpa:210217-99-477781/2