Berlin: Nachfrage nach Impfstoff Astrazeneca läuft langsamer

Berlin. Die Senatsverwaltung für Gesundheit sieht in der Pandemie bisher keine spürbare Ablehnung des Impfstoffs vom Hersteller Astrazeneca in Berlin. Die Vergabe laufe aber etwas langsamer an, sagte Sprecher Moritz Quiske am Mittwoch. In den Krankenhäusern werde das Personal geimpft. Da die Nebenwirkungen bekanntermaßen etwas stärker seien, werde meist etappenweise gespritzt, um dem Personal einen Tag Erholung zu gönnen.

Im Impfzentrum Tegel, das Astrazeneca anbietet, blieb die Nachfrage laut Quiske mit rund 5000 Immunisierungen bisher etwas hinter den Erwartungen zurück. Allerdings seien die Einladungen an tausende niedergelassene Ärzte auch erst Ende vergangener Woche mit den entsprechenden Codes herausgegangen. Das Winterwetter könne ebenfalls eine Rolle gespielt haben. Es gebe jedoch keinen Anlass, aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit Astrazeneca Priorisierungen in Berlin zu ändern. "Bei Astrazeneca gibt es keine Wahlfreiheit", sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD).

Der Impfstoff wird in Deutschland bisher nur bis zu einem Alter von 65 Jahren empfohlen. Nur Menschen über 80 Jahre können sich in Berlin ein Impfzentrum aussuchen und damit zumindest indirekt über den Impfstoff mitentscheiden, da jedes Zentrum nur von einem Hersteller beliefert wird. Astrazeneca wird dieser Gruppe aufgrund der Impfempfehlungen für Deutschland gar nicht angeboten.

Kalayci unterstrich die Wirksamkeit aller drei zugelassenen Impfstoffe in Deutschland. Auch Charité-Virologe Christian Drosten hält grundsätzliche Bedenken gegen den Astrazeneca-Impfstoff für unbegründet und ist für einen breiten Einsatz des Präparats.

