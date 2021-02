Gesundheit 296 Corona-Neufälle in Berlin: Ampel weiterhin einmal rot

Berlin. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus liegt in Berlin bei 296. Nach dem Corona-Lagebericht der Gesundheitsverwaltung vom Dienstag waren das 100 mehr als am Tag davor, am Dienstag vor einer Woche wurden 302 Neuinfektionen registriert.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz ist etwas gesunken, die Warn-Ampel steht noch auf Rot: Laut Lagebericht haben sich in den vergangenen sieben Tagen durchschnittlich 56,3 von 100 000 Menschen mit dem Virus angesteckt - am Vortag waren es 57,4. Umspringen auf Gelb würde die Ampel erst ab einem Wert von 30, ab 20 dann auf Grün.

Der Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten beträgt laut Lagebericht 21,9 Prozent. Damit ist er etwas höher als am Vortag (21,2 Prozent). Er liegt unter dem Grenzwert von 25 Prozent für ein rotes Signal. Die Ampel ist nach wie vor gelb.

Die Reproduktionszahl ist dagegen im grünen Bereich: Der sogenannte R-Wert, der angibt, wie viele Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt, beträgt aktuell 0,81 - am Vortag lag der Wert bei 0,94. Wenn er dauerhaft deutlich unter 1 bleibt, verringert sich das Infektionsgeschehen nachhaltig.

Berlinweit haben sich seit Beginn der Pandemie vor rund einem Jahr 125 282 Menschen nachweislich mit Corona infiziert. Inzwischen gelten 116 574 als genesen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Coronavirus-Infektion liegt bei 2645, das sind 25 mehr als am Tag zuvor.

