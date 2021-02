Wetter Familie und Nachbarn basteln an Riesenschneemann

Heidesee. 8,20 hoch soll er sein und noch einmal genauso viel Umfang haben: In Heidesee (Dahme-Spreewald) hat eine Familie mit Hilfe von Nachbarn einen Riesen-Schneemann gebaut. Als Hut diene eine Regentonne, als Mund ein halber Fahrradreifen und die Nase sei ein Verkehrshütchen, sagte Baumeisters Michael Freudenberg am Dienstag.

Vier Tage habe er an dem Schnee-Koloss im Garten des Hauses gebaut, Familie und Nachbarn hätten geholfen. Sonntagabend stand der Riese dann. Im Innern habe er ein Gerüst aus Baumstämmen, um das ein Linoleum geschraubt wurde, um den Schnee aufzufüllen. In Gießkannen habe man immer wieder Wasser aus dem Haus gereicht und über den Schnee gegossen und ihn festgestampft, berichtete Freudenbergs Frau. Es sei bereits der achte Riese, den Freudenberg aus Schnee geformt habe. Es ginge ihm bei seinem Bauprojekt um Zusammenhalt in der Nachbarschaft, sagte er. "Aber das ist der größte und schönste Schneemann geworden."

