Handball-Topspiel Berlin gegen Flensburg am Donnerstag

Berlin. Das Nachhol-Topspiel in der Handball-Bundesliga zwischen Verfolger Füchse Berlin und Spitzenreiter der SG Flensburg-Handewitt findet an diesem Donnerstag (19.00 Uhr) statt. Die Partie wurde kurzfristig angesetzt, nachdem das Champions-League-Spiel der Flensburger am Donnerstag beim FC Porto abgesagt werden musste. "Ein Nachholspiel auf europäischer Ebene konnte für den Donnerstag nicht realisiert werden", hieß es von der SG. Dafür reagierte die Bundesliga.

Das Spiel zwischen den Füchsen und Flensburg-Handewitt hätte eigentlich schon Mitte November vergangenen Jahres stattfinden sollen. Die Partie hatte wegen Coronafällen aber abgesagt und verschoben werden müssen.

Für die Berliner Gastgeber bedeutet es nun, dass die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert vier Spiele in acht Tagen bestreiten muss, drei davon nacheinander in der heimischen Max-Schmeling-Halle. Am vergangenen Samstag hatten die Füchse beim HC Erlangen 27:30 verloren, am (heutigen) Dienstag (18.45 Uhr/ DAZN) sollte es in der European League gegen USAM Nimes gehen, nach nur einem Tag Pause empfängt der Hauptstadtclub Flensburg-Handewitt, ehe am Sonntag die Rhein-Neckar Löwen (13.30 Uhr/Sky) in Berlin antreten.

