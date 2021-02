Corona in Berlin: Inzidenz bei 54,6 - Schnelltests an Schulen und Kitas ab Montag

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich in Berlin nachweislich 126.201 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 2702 Menschen sind bislang in Berlin mit oder an Covid-19 gestorben. 117.598 Patienten gelten inzwischen als genesen. 5901 Menschen sind aktuell in Berlin mit dem Coronavirus infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Berlin bei 54,6.

Berlin. Die Corona-Pandemie hat Berlin weiter im Griff. Impfungen, Inzidenz, Fallzahlen, Lockdown: In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuelle Corona-Lage in Berlin und Brandenburg ständig auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

15.02 Uhr: Gastwirt scheitert vor Gericht mit Eilantrag gegen Versiegelung

Der Eilantrag eines Gastwirtes aus Bad Saarow (Märkisch-Oderland) gegen die Schließung seiner Gaststätte wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnungen ist abgelehnt worden. Die vom Landkreis angeordnete Schließungsverfügung vom 3. Dezember 2020 sei formell und materiell rechtmäßig, begründete das Gericht seine Entscheidung (VG 4 L 619/20 vom 8. Februar 2021). Rechtsgrundlage sei das Infektionsschutzgesetz. Der Antragsteller habe die Gaststätte trotz des bestehenden Verbotes weiter geöffnet, Schließung und Versiegelung sei gerechtfertigt, hieß es.

Das Landkreis hatte zur Umsetzung die Versiegelung der Eingangstür angeordnet. Gegen den Beschluss ist die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg zulässig.

13.20 Uhr: Schnelltests an Schulen und Kitas ab Montag - Schulungen haben begonnen

Die Corona-Schnelltests an Berliner Schulen und Kitas sollen am Montag beginnen. Getestet werden zunächst Lehrkräfte und anderes Schulpersonal sowie Erzieherinnen und Erzieher zweimal in der Woche. Die Teilnahme sei freiwillig, sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Freitag bei der Vorstellung des Konzepts in der Grundschule am Koppenplatz in Berlin-Mitte. Die Tests sollen jeweils Mitarbeiter der Schulen und Kitas durchführen, etwa Lehrer oder Erzieher, die dafür geschult wurden.

Die ersten Schulungen durch mehrere Hilfsorganisationen, die das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Berlin koordiniert, habe es bereits gegeben, sagte Scheeres. Geplant sei, dass 75 Schulungsteams in 10 Tagen mehr als 2000 Schulungen anbieten.

Die ersten Tests sind bereits für Montag geplant, wenn in Berlin zunächst die Schüler der ersten bis dritten Klassen zurück in die Schulen kommen. „Wir gehen in zwei Phasen vor“, sagte Scheeres. In Phase zwei seien dann Selbsttests vorgesehen, die auch von Schülerinnen und Schülern zweimal pro Woche zu Hause angewendet werden können und die sie in den Schulen abholen können. „Die Problematik ist, dass die Selbsttests noch nicht genehmigt sind“, sagte Scheeres.

13.16 Uhr: Kein „Tagesschau“-Livestream - Bezirksbürgermeister bedauert Vorfall

Nachdem sich das Bezirksamt Mitte wegen eines nicht ermöglichten Livestreams für die „Tagesschau“ Kritik aus der Medienbranche eingehandelt hat, hat sich auch Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) geäußert und bedauert den Vorfall. „Das ist blöd gelaufen. Wir haben daraus gelernt und in Zukunft wird man uns auf allen Kanälen weltweit sehen, sobald wir mit irgendjemand eine Pressekonferenz machen“, sagte er. Die „Tagesschau“ wollte am Mittwoch eine Pressekonferenz des Bezirksamts per Livestream übertragen, bei der auch der Chef des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, Informationen zur einer Corona-Studie für den Bezirk Mitte gab. Den ausführlichen Artikel lesen Sie HIER.

12.59 Uhr: 230.346 Impfdosen in Berlin verabreicht, Impfquote bei 3,9 Prozent

In Berlin sind mittlerweile 230.346 Impfdosen verabreicht worden. Damit hat Berlin eine Impfquote von 3,9 Prozent. Das meldet das Robert Koch-Institut (RKI). In Brandenburg wurden 151.129 Dosen verabreicht, die Impfquote liegt demnach bei 3,3 Prozent. Die bundesweit höchste Impfquote vermeldet Thüringen mit 4,3 Prozent. Insgesamt wurden in Deutschland bis dato 4.719.900 Impfdosen verabreicht, was einer Impfquote von 3,7 Prozent entspricht.

12 Uhr: Staatsanwaltschaft - 31 Verfahren wegen Betrugs bei Corona-Hilfen in Brandenburg

In der ersten Phase der Corona-Pandemie hat es in Brandenburg vergleichsweise wenige Verfahren wegen Betrugs bei Anträgen auf finanzielle Soforthilfen gegeben. Bis Ende September seien 31 Verfahren eröffnet worden, berichtete der stellvertretende Leiter der Staatsanwaltschaft Potsdam, Thomas Meyer, am Freitag im Corona-Untersuchungsausschuss des Brandenburger Landtags. In den meisten Fällen sei es um Soloselbstständige gegangen. Verfahren wegen Banden- oder erwerbsmäßigem Subventionsbetrug habe es nicht gegeben, erklärte Meyer. In Potsdam ist die Schwerpunktstaatsanwaltschaft zur Bekämpfung der schweren Wirtschaftskriminalität angesiedelt.

Bis Ende September seien zudem 97 Verfahren wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz bearbeitet worden, berichtete Meyer. 93 dieser Verfahren seien ohne strafrechtliche Konsequenzen erledigt worden, in den meisten Fällen habe es sich um Ordnungswidrigkeiten gehandelt. Vor allem zu Beginn des ersten Lockdowns sei es meist um verbotene Zusammenkünfte im privaten Raum gegangen.

11.52 Uhr: Bildungsministerin hält Öffnung der Grundschulen für verantwortbar

Die Öffnung der Grundschulen in Brandenburg für den Wechselunterricht zwischen Schule und Zuhause ab Montag ist nach Ansicht von Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) verantwortbar. „In der Abwägung finde ich es richtig, mit der Schulöffnung nicht länger zu warten, sondern ab Montag ja sehr vorsichtig zu beginnen“, sagte Ernst am Donnerstagabend im MAZ-Talk der „Märkischen Allgemeinen“. „Die Kinder sitzen in großen Abständen voneinander, wir haben zum Schutz auch die Maske eingeführt.“ Es sei eine „ganz harte Zeit“ über viele Wochen gewesen, die Schulen geschlossen zu halten.

Die Ministerin, die derzeit Präsidentin der Kultusministerkonferenz ist, verwies auch auf die steigende Zahl der Infektionsfälle mit Virusvarianten. „In der Tat macht uns die Mutation Sorge“, sagte sie. Die Experten seien sich allerdings nicht einig, ob die Corona-Infektionen in die Höhe schießen oder ob es mit den strengen Regeln gelinge, auch die Varianten in den Griff zu bekommen. Im ersten Corona-Lockdown im vergangenen Jahr gab es bereits Wechselunterricht. Es gibt die Möglichkeit, an verschiedenen Tagen zu wechseln oder während des Tages mit mehreren Schichten.

11.42 Uhr: Großspende für Musiker in Corona-Krise

Mit einer Großspende von 300.000 Euro ist das Budget der bundesweiten Kampagne #MusikerNothilfe der Deutschen Orchester-Stiftung auf gut 4,5 Millionen Euro angewachsen. Die Zuwendung stamme von der Bonner Kunstmäzenin Barbara Lambrecht-Schadeberg, teilte die Stiftung am Freitag in Berlin mit. Sie hoffe damit einigen Musikern Mut und Zuversicht geben zu können, „um diese schwierige Phase zu meistern“. Gerald Mertens, Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung, nannte es „großartig, dass sich immer mehr Menschen in Deutschland für die notleidenden freischaffenden Musikerinnen und Musiker engagieren“. Viele seien seit fast einem Jahr ohne Auftritte und Einkommen. Durch die Spendenkampagne wurden bisher rund zwei Millionen Euro an mehr als 3500 besonders betroffene Freischaffende ausgezahlt.

11.18 Uhr: Zahl neuer Corona-Infektionen in Brandenburg geht wieder zurück

Nach einem Anstieg ist die Zahl neuer Corona-Infektionen in Brandenburg wieder gesunken. Die Gesundheitsämter hätten 289 neue Fälle gemeldet, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag in Potsdam mit. Am Donnerstag waren 390 neue Infektionen registriert worden, vor einer Woche waren es 374. Die meisten Fälle kamen mit 32 im Landkreis Oberhavel hinzu. 19 Menschen starben im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Derzeit werden 584 Patienten wegen einer Covid-19-Erkrankung in Krankenhäusern behandelt, vor einer Woche waren es noch 678.

Der Wert neuer Ansteckungen pro 100.00 Einwohner in einer Woche geht nur allmählich zurück. Das Ministerium gab die Zahl am Freitag mit 66,5 an, nach knapp 68 am Donnerstag. Vor einer Woche lag der Wert bei fast 77 neuen Infektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Bund und Länder haben vereinbart, dass weitere Lockerungen erst bei einem stabilen Wert über mehrere Tage von höchstens 35 neuen Infektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche möglich sein sollen.

Am höchsten ist die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz weiter in der Prignitz mit rund 156, vor dem Kreis Elbe-Elster mit fast 117. Im Kreis Spree-Neiße ist die Zahl wieder unter die 100er-Marke gefallen.

In Brandenburg gab es bisher rund 151.000 Schutzimpfungen gegen das Coronavirus, darunter waren knapp 67.000 zweite Impfungen. Mit der Impfquote - dem Anteil der Impfungen an der Bevölkerung - liegt Brandenburg beim ersten Schutz mit 3,3 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt von 3,7 Prozent. Bei den zweiten Impfungen rangiert Brandenburg mit einer Impfquote von 2,6 Prozent deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt von 2,0 Prozent.

10.11 Uhr: Berliner Chorverband lädt ins Wohnzimmer-Format

Es ist eine gute Nachricht für alle Berliner, die das gemeinsame Singen vermissen: Ab heute kommt jeden Freitagabend um 18.30 Uhr ein Berliner Künstler der Vokalmusik für eine Stunde lang live zu den Musik- und Singbegeisterten ins Wohnzimmer. Möglich macht das das wöchentliche YouTube-Format des Chorverbandes Berlin „Sing mit…“. Ob Gospel, Pop, Klassik oder Soul - musikalisch ist die Reihe je nach Gastgeber breit gefächert. Im Mittelpunkt steht dabei ganz klar das aktive Mitsingen. Außerdem plaudern die Künstler über ihre ausgewählte Musik, geben viel Überraschendes und Wissenswertes über sich Preis oder bieten Profitipps zu Stimmbildung und Bühnenpräsenz. Den ausführlichen Artikel lesen Sie HIER.

6.50 Uhr: FDP fordert Öffnung der Fahrschulen

Die FDP fordert eine umgehende Öffnung der im Corona-Lockdown geschlossenen Fahrschulen sowie der Boots- und Flugschulen in Berlin. Da solche Einrichtungen in Brandenburg unter Auflagen weiterhin öffnen dürften, bestehe für die Berliner Anbieter ein Wettbewerbsnachteil, sagte FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja der Deutschen Presse-Agentur.

„Gerade angesichts einer höheren Inzidenzzahl in Brandenburg als in Berlin ist dieses Verbot nicht nachvollziehbar“, meinte er. „Zudem waren Fahrschulen während des ersten Lockdowns in Berlin geöffnet, und es gab keinen Nachweis, dass dies zum Infektionsgeschehen beigetragen hat.“ Deshalb sei es wichtig, zwischen Berlin und Brandenburg „gleiche Voraussetzungen“ zu schaffen.

In einem Antrag für die Sitzung des Abgeordnetenhauses am kommenden Donnerstag fordert die FDP eine entsprechende Änderung der Berliner Infektionsschutzverordnung. Fahr-, Boots- und Flugschulen müsse es ermöglicht werden, wieder für den Publikumsverkehr zu öffnen und unter der Einhaltung von Hygieneauflagen praktische sowie theoretische Unterrichtsstunden anzubieten. Die Inzidenz, also die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche, lag in Berlin am Mittwoch bei 53,7. Brandenburg meldete am Donnerstag einen Inzidenzwert von 67,8.

+++ Donnerstag, 18.02.2021 +++

20.55 Uhr: Müller - Wer Astrazeneca nicht will, hat Chance vertan

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) will nach einem Bericht des „Tagesspiegel“ verhindern, dass Astrazeneca-Impfdosen in der Hauptstadt ungenutzt bleiben. „Ich werde nicht zulassen, dass Zehntausende Impfdosen in unseren Schränken lagern, wenn sich gleichzeitig Millionen Menschen bundesweit sofort damit immunisieren lassen würden“, sagte Müller. Wer den Impfstoff nicht wolle, habe damit erst einmal seine Chance vertan, so der SPD-Politiker. „Wir werden den Impfstoff dann anderen anbieten.“

Der Regierungschef will sich laut Bericht schnell mit den anderen Bundesländern auf das Vorgehen verständigen. Es müsse geprüft werden, welche Gruppen als nächstes mit Astrazeneca geimpft werden könnten. Müller schlägt demnach Angebote für Lehrkräfte, Erzieher, Polizei und Feuerwehr vor. Aber auch Impfungen für den Einzelhandel und für Mitarbeiter im Nahverkehr seien denkbar. „Diese Berufsgruppen haben täglich Hunderte Kontakte.“

18.55 Uhr: Gerichtsverfahren gegen Pop-up-Radwege eingestellt

Das Verfahren gegen die Pop-up-Radwege am Berliner Verwaltungsgericht ist eingestellt worden. Die Klage des AfD-Politikers Frank Scholtysek wurde zurückgenommen. Das teilte Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) am Donnerstagabend bei Twitter mit. Günther nannte die Nachricht in ihrem Tweet „sehr gute Neuigkeiten“. Der Schritt sei eine wichtige Etappe für mehr Verkehrssicherheit, die Mobilitätswende und die „Vision Zero“, das Ziel die Zahl der Verkehrstoten auf Null zu senken. Mit der Einführung der Pop-up-Radwege hatten die Senatsverkehrsverwaltung und mehrere Bezirke seit Beginn der Corona-Pandemie kurzfristig auf die wachsende Zahl der Fahrradfahrer in der Hauptstadt reagiert. Den ausführlichen Artikel lesen Sie HIER.

18.27 Uhr: Keine FFP2-Maskenpflicht an Berliner Schulen

Lehrkräfte an Berliner Schulen sind ab der kommenden Woche, wenn die Erst- bis Drittklässler zum Wechselunterricht in die Grund- und Gemeinschaftsschulen zurückkehren, nicht verpflichtet, im Schulgebäude und Klassenraum FFP2-Masken oder medizinische Masken zu tragen. Anders als im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkauf im Supermarkt kann auch ein anderer Maskentyp getragen werden – diese Regelung gilt auch für die Schüler. Das bestätigte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) im Bildungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Den ausführlichen Artikel lesen Sie HIER.

16.55 Uhr: 32 weitere Corona-Tote, 475 neue Infektionen, Inzidenz bei 54,6

In Berlin sind 32 weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 2702. 475 neue Infektionen wurden bestätigt, 445 waren es gestern. 5901 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 5906 waren es gestern. 117.598 Menschen gelten inzwischen als genesen.

250 Menschen werden auf Intensivstationen behandelt, acht Patienten weniger als gestern. 946 Menschen liegen insgesamt in Krankenhäusern, 31 weniger als gestern.

Die Berliner Corona-Ampel für den Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten steht mit 20,5 Prozent weiter auf Gelb. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 54,6 weiter rot. Die Ampel für den Bereich der Reproduktionszahl zeigt mit 0,66 Grün.

In Berlin sind laut Robert Koch-Institut mittlerweile 225.470 Impfdosen verabreicht worden. Damit hat Berlin eine Impfquote von 3,9 Prozent bei den Erstimpfungen und 2,3 Prozent bei der zweiten Impfung.

16.26 Uhr: Brandenburg hat neue Vermittlungsstelle für Impfreihenfolge

Zur Klärung der Impfreihenfolge in Einzelfällen ist in Brandenburg eine Vermittlungsstelle an den Start gegangen. Damit gebe es die Möglichkeit, über die Einordnung für eine Impfung höchstens in die zweite Stufe der Priorität zu entscheiden, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit.

Mit der ersten Corona-Impfverordnung hätten Menschen, die mit schweren Vorerkrankungen oder schweren Behinderungen ebenso ein hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf haben wie diejenigen aus der höchsten Prioritätenstufe, nicht sofort geimpft werden können, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Weil mit dem Impfstoff von Astrazeneca deutlich mehr Menschen bis 65 Jahre geimpft werden könnten, könne man nun auch Menschen aus der zweiten Gruppe - also mit erhöhter Priorität für einen Schutz - ein Impfangebot machen. Dazu gehörten auch diese Einzelfälle, hieß es in der Mitteilung.

Bei den Einzelfällen für die Clearingstelle geht es dem Ministerium zufolge um Menschen, bei denen nach individueller ärztlicher Beurteilung wegen besonderer Umstände im Einzelfall ein sehr hohes oder hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Corona-Infektion besteht. Begründete Anträge auf eine Einzelfallentscheidung können per Post an das Gesundheitsministerium in Potsdam geschickt werden.

16.21 Uhr: Frau ohne Maske angetroffen - Anzeige

Bei einer Fußstreife durch das Einkaufszentrum Tempelhofer Hafen haben Polizisten eine Frau ohne Mund-Nase-Bedeckung angetroffen. "Ein vorgelegtes Attest birgt Unstimmigkeiten", teilte die Behörde auf Twitter mit. Gegen die Frau wurde Anzeige erstattet. Sie habe die Möglichkeit erhalten, Unklarheiten nachträglich zu klären, hieß es weiter.

Bei einer Fußstreife durch das Einkaufszentrum #Tempelhof​er Hafen wurde eine Frau ohne Mund-Nase-Bedeckung angetroffen. Ein vorgelegtes Attest birgt Unstimmigkeiten. Sie erhält eine #Covid19 OWi-Anzeige und hat die Möglichkeit, Unklarheiten nachträglich zu klären.#Dir4 pic.twitter.com/ZguZsiQnuJ — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) February 18, 2021

Die Polizei twittert am Donnerstag Einsätze zweier Gruppenstreifen der Direktion 4. Sie sorgen hauptsächlich dafür, dass die Corona-Regeln in Tempelhof-Schöneberg und Steglitz-Zehlendorf eingehalten werden.

16.08 Uhr: Verstoß gegen Corona-Verordnung in Brandenburg - Zusammenkunft in Wohnung

Durch Lärm in der Nacht zu Donnerstag sind Polizisten auf eine Zusammenkunft von sieben Personen in einer Wohnung in Perleberg (Prignitz) aufmerksam geworden. Die Frauen und Männer im Alter von 16 bis 32 Jahre hatten sich in der Wohnung eines 25-Jährigen getroffen, teilte die Polizeidirektion Nord mit. Sie stammten alle aus verschiedenen Haushalten. Die Beamten nahmen zudem Cannabisgeruch wahr und entdeckten in der Wohnung mehrere Behältnisse mit Betäubungsmitteln. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Das Gesundheitsamt wurde wegen Verstoßes gegen die Eindämmungsverordnung informiert.

15.24 Uhr: Berlins Industrie 2020 im Plus - Brandenburg im Minus

Gute Geschäfte der Pharmabranche haben im Corona-Jahr 2020 zu einem leichten Plus der Berliner Industrie beigetragen. Das Verarbeitende Gewerbe erzielte einen Umsatz von 25,5 Milliarden Euro, 2,1 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag mitteilte. Davon entfielen nach vorläufigen Daten gut 8,6 Milliarden Euro auf pharmazeutische Erzeugnisse, 4,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Ihre Hersteller bilden in der Hauptstadt den umsatzstärksten Industriezweig.

Anders ist das in Brandenburg, wo etwa Luftfahrtzulieferer ansässig sind. Dort büßte das Verarbeitende Gewerbe insgesamt 4,3 Prozent seines Umsatzes ein und erzielte noch 23,1 Milliarden Euro. Zweistellig im Minus lag in Brandenburg der Auftragseingang. In den vergangenen Monaten legten jedoch die Bestellungen aus dem Inland wieder kräftig zu. Gezählt werden in der Statistik die 767 Industriebetriebe beider Länder mit 50 und mehr Beschäftigten.

Die Wirtschaft sprach von einem schwierigen Jahr für die Industrie, auch in der Hauptstadt. „Für die Berliner Industrie ist die Krise längst nicht vorbei“, teilte die Vereinigung der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg mit. Sie verwies auf den binnen Jahresfrist um knapp 3 Prozent geschrumpften Auftragsbestand. In Brandenburg sei die Lage noch problematischer. Die Bekämpfung der Pandemie sei für die Unternehmen entscheidend, hieß es.

14.01 Uhr: FU-Forscher entwickeln Methode, um Coronaviren zu zerstören

Forschern der Freien Universität ist es gelungen, mit einer entwickelten 2D-Nanoplattform (viruszerreißende Materialien) Viruspartikel zu zerstören. Demnach wird mit dieser Technik die Membranhülle des Coronavirus rupturiert. "Die neuartige graphenbasierte Nanostruktur kann damit zur Bekämpfung verschiedener Varianten des Coronavirus eingesetzt werden", hieß es in einer FU-Mitteilung am Donnerstag. „Wir gehen davon aus, dass das Nanosystem auch gegen neuartige Virusmutationen wirksam ist“, berichtete Prof. Dr. Rainer Haag. Ein Patent auf diese Funktionalisierungsstrategie mit produzierten Materialien sei bereits angemeldet worden.

13.46 Uhr: Berliner Verfassungsgericht bilanziert Rekordzahl an Anträgen

Beim Berliner Verfassungsgerichtshof sind im vergangenen Jahr so viele Beschwerden und Anträge eingegangen wie noch nie. „Die Zahl der Neueingänge war mit 260 die mit Abstand höchste seit Bestehen des Gerichts“, hieß es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Zu einem Teil sei die Entwicklung vielfältigen Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie geschuldet. 62 Verfahren hatten demnach einen unmittelbaren Bezug dazu, darunter 36 Eilrechtsschutzverfahren. So wandten sich Antragsteller an das Gericht, um von der Politik beschlossene Beschränkungen oder Bußgeldregelungen zu kippen - teils mit Erfolg.

13.01 Uhr: Zahl der Corona-Ansteckungen steigt weiter

In Brandenburg nimmt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiter zu. Das Gesundheitsministerium in Potsdam berichtete am Donnerstag von 390 Fällen innerhalb eines Tages. Am Mittwoch waren es 297 Ansteckungen, vor einer Woche lag die Zahl bei 538. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stieg um 23 auf insgesamt 2872. Die Ansteckungen mit dem Coronavirus innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner sank für ganz Brandenburg von 72 auf 67,8. Vor einer Woche betrug die Sieben-Tage-Inzidenz rund 79.

Außer in drei Landkreisen liegt der Inzidenzwert mittlerweile unter 100. Den höchsten verzeichnet nach wie vor der Kreis Prignitz mit 149,7, gefolgt von Elbe-Elster (118,8) und Spree-Neiße (104,6). Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz meldete die Landeshauptstadt Potsdam mit 27,2, dahinter liegt die kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder) (32,2). In Brandenburg sind bislang 146.666 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. Davon haben 82.975 eine erste Impfung erhalten, 63.691 wurden bereits zum zweiten Mal geimpft.

Die Zahl der aktuell Erkrankten im Land sank um 15 auf 4864; 597 Patienten werden wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt; 138 von ihnen müssen intensivmedizinisch betreut und 98 beatmet werden. 66.333 Menschen gelten inzwischen als genesen - 382 mehr als einen Tag zuvor.

12.36 Uhr: LSB Brandenburg - Nur geringer Mitgliederrückgang 2020

Der Landessportbund Brandenburg verzeichnet nach eigenen Angaben durch die Corona-Pandemie erstmals einen Mitgliederverlust. Zu Jahresbeginn seien nach dem Stand von Donnerstag 343.747 Menschen in Brandenburg in einem Sportverein gemeldet gewesen. Im Vergleich zum vergangenen Jahr wären es 11.443 weniger. Demzufolge läge der Rückgang allerdings bei nur 3,22 Prozent.

Der LSB macht sich für ein Vorgehen stark, das an den Brandenburger Stufenplan für die Schulen gekoppelt ist. „Wir haben der Landesregierung um Ministerpräsident Dietmar Woidke dazu bereits einen ausführlichen Vorschlag unterbreitet und hoffen sehr, dass das Knowhow und die Erfahrungen des organisierten Sports berücksichtigt werden“, sagte LSB-Präsident Wolfgang Neubert.

12.24 Uhr: 225.470 Impfdosen in Berlin verabreicht, Impfquote bei 3,9 Prozent

In Berlin sind mittlerweile 225.470 Impfdosen verabreicht worden. Damit hat Berlin eine Impfquote von 3,9 Prozent. Das meldet das Robert Koch-Institut (RKI). In Brandenburg wurden 146.665 Dosen verabreicht, die Impfquote liegt demnach bei 3,3 Prozent. Die bundesweit höchste Impfquote vermelden Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen mit 4,1 Prozent. Insgesamt wurden in Deutschland bis dato 4.572.420 Impfdosen verabreicht, was einer Impfquote von 3,6 Prozent entspricht.

11.20 Uhr: Brandenburg will Polizisten früher als geplant gegen Corona impfen

In Brandenburg sollen Polizisten eine Corona-Impfung bekommen, obwohl sie nicht in der ersten Gruppe der Impfreihenfolge stehen. Das Gesundheitsministerium habe das Innenministerium darüber informiert, dass mehr Impfstoff von Astrazeneca zur Verfügung stehe als erwartet und damit auch die zweite Prioritätengruppe einbezogen werden könne, sagte der Sprecher des Innenministeriums, Martin Burmeister, am Donnerstag. Es gehe zunächst um gut 1000 Polizisten im Streifendienst oder in Bereitschaft, die zum Beispiel auf Anti-Corona-Demonstrationen im Einsatz seien. Das verstoße nicht gegen die Impfreihenfolge. Zuvor hatte der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) darüber berichtet.

9.07 Uhr: Geld für Corona-Hilfen in Berlin bleibt liegen

Während Sportvereine, Kulturprojekte, Unternehmer und Selbstständige unter dem Lockdown leiden und dringend auf Unterstützung warten, sitzt Berlins Senat auf Millionen Euro, die für Corona-Hilfen vorgesehen waren. Wie auch der Bundesregierung ist es dem Land nicht gelungen, einen Großteil des Geldes an die Bedürftigen zu bringen.

Die Kasse dafür hatte sich die Koalition im vergangenen Sommer gut gefüllt. Insgesamt 525 Millionen Euro legte sich der Senat aus dem üppigen Kreditrahmen von mehr als sieben Milliarden Euro zurecht, um Hilfsprogramme zu starten. Aber die Effekte sind bisher überschaubar. Noch 330 Millionen Euro der guten halben Milliarde sind weder ausgegeben noch für dieses Jahr konkret verplant. Den ausführlichen Artikel lesen Sie HIER.

6.18 Uhr: Trotz Corona-Ruhe nicht mehr Schädlinge in Berliner Museen

Auch die vergleichsweise Stille der Corona-Pandemie hat den Berliner Museen keine zusätzlichen Probleme durch Schädlinge verschafft. „Coronazeit-bedingte Veränderungen im Vorkommen von Schadinsekten sind bei den Staatlichen Museen zu Berlin derzeit nicht zu verzeichnen“, sagte der Leiter des Rathgen-Forschungslabors, Stefan Simon, der Deutschen Presse-Agentur.

Zwar sei es in den Ausstellungsbereichen ruhiger geworden und Schädlinge bevorzugten es, ungestört zu sein, „aber es gibt damit auch weniger Ein- und Ausgänge im Leihverkehr, die Schädlingsbefall verursachen könnten“. Es gebe auch weniger Besucher und weniger Türen, die geöffnet würden. Zudem verwies Simon darauf, dass der Depotbetrieb normal weiter laufe. Damit griffen auch weiterhin die Maßnahmen im „Intergrated Pest Management“ genannten Schutzprogramm der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, zu der die Museen gehören.

In Großbritannien nahm nach einer Analyse der Denkmalschutzorganisation National Trust die Zahl von Schädlingen 2020 um elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu. „Es besteht kein Zweifel, dass der Lockdown den Insekten gut getan hat“, sagte Konservatorin Hilary Jarvis der Nachrichtenagentur PA zufolge. Auch Schimmelpilze seien vermehrt aufgetreten.

+++ Mittwoch, 17. Februar 2021 +++

21.30 Uhr: Corona-Impfungen in Arztpraxen in Brandenburg geplant

In Brandenburg sollen perspektivisch auch Ärzte in ihren Praxen oder bei Hausbesuchen Corona-Impfungen anbieten dürfen. Die Landesregierung will dazu Modellvorhaben mit Hausärzten starten. Das ist ein Ergebnis des Brandenburger „Impfgipfels“ am Mittwoch. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte einer Mitteilung der Staatskanzlei zufolge: „Bundesgesundheitsminister Jens Spahn muss die Verordnung - wie von ihm angekündigt - schnell aktualisieren, denn wir kommen nur breit in die Fläche, wenn die Hausärzte eingebunden werden.“ Bislang dürfen die Arztpraxen keine Corona-Impfungen anbieten.

Woidke sagte weiter: „Nach den bundesweiten Engpässen und Ärgernissen werden wir voraussichtlich ab Mitte März in eine deutlich bessere Situation kommen. Dafür brauchen wir erheblich mehr Impfkapazitäten.“ Ergänzend zu den bestehenden elf Impfzentren würden - wie angekündigt - weitere Zentren oder regionale Impfstellen in sieben Kreisen eingerichtet: Prignitz, Havelland, Märkisch-Oderland, Potsdam-Mittelmark, Oder-Spree, Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße.

17.24 Uhr: Corona-Impfkampagne in Berliner Pflegeheimen abgeschlossen

Die Ende Dezember gestartete Corona-Impfkampagne in den Berliner Pflegeheimen ist nach Angaben der Gesundheitsverwaltung weitgehend abgeschlossen. Etwa 90 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner seien einmal und weit über 70 Prozent zweimal gegen Corona geimpft worden, sagte ein Sprecher am Mittwoch auf dpa-Anfrage. Die Differenz zwischen Erst- und Zweitimpfung sei darauf zurückzuführen, dass manche Menschen zwischenzeitlich erkrankt oder in ein Krankenhaus gekommen seien und so zunächst keine zweite Spritze bekommen hätten. „Hier arbeiten wir jetzt nach“, so der Sprecher. Einige mobile Impfteams seien deshalb nun nochmals in Pflegeheimen unterwegs. Andere Teams impften nunmehr Menschen in Pflege-WGs.

Laut Robert Koch-Institut wurden in Berlin bis einschließlich Dienstag 38.422 Pflegeheimbewohner einmal gegen Corona geimpft. 30.246 von ihnen erhielten die für eine Immunisierung wichtige Zweitimpfung.

17.04 Uhr: Bezirksamt Mitte untersagt Live-Berichterstattung

Das Bezirksamt Mitte hat der "Tagesschau" am Mittwoch untersagt, eine gemeinsam mit dem RKI veranstaltete Pressekonferenz zu einer neuen Corona-Studie live im Internet zu streamen. Zur Begründung teilte das Bezirksamt laut "Tagesschau" mit: "Nach unserer Auffassung wäre eine Einverständniserklärung aller Teilnehmenden erforderlich, die den Mitschnitt und die anschließende Veröffentlichung einiger Passagen gutheißen müssten, würde man Ihnen hier die Erlaubnis zum Mitschneiden und Veröffentlichen erteilen wollen. Dies ist nicht mehr zu bewerkstelligen. Hinzu kämen offene Fragen des Datenschutzes sowie womöglich auch des Urheberrechts, die das RKI als Urheberin der präsentierten Studiendaten primär prüfen und beantworten müsste."

Juliane Leopold, Chefredakteurin Digitales von "ARD aktuell", kritisierte die Entscheidung des Bezirksamtes: "Die Corona-Pandemie betrifft alle Lebensbereiche. Wir wollen und müssen die Menschen darüber so gut wie möglich informieren und sie dabei unterstützen, sich selbst ein Bild zu machen. Wir finden einen Präzedenzfall gefährlich, Livestreaming einer Pressekonferenz zur Corona-Lage zu verhindern." Auch der Deutsche Journalistenverband (DJV) äußerte scharfe Kritik an der Entscheidung der Behörde, keine Live-Berichterstattung zuzulassen.

16.54 Uhr: Schulleiter-Verband - Die meisten Lehrer würden Impfungen begrüßen

Impfungen für Lehrkräfte wären aus Sicht des Interessenverbands Berliner Schulleitungen (IBS) ein richtiger Schritt. „Das wäre sehr gut. Es gibt doch eine Art von Sicherheit“, sagte die IBS-Vorsitzende Astrid-Sabine Busse am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. „Ich denke, die meisten Kollegen würden das sehr begrüßen.“ Derzeit ist das nicht möglich, weil Lehrerinnen und Lehrer in der vom Bund festgelegten Reihenfolge für Impfungen noch nicht dran sind. Busse plädierte dafür, die Lehrkräfte möglichst in den Schulen zu impfen. „Das wäre viel effizienter“, sagte die Leiterin einer Grundschule in Neukölln.

Wenn mobile Impfteams, wie sie bisher für Impfungen der Bewohner von Pflegeheimen berlinweit im Einsatz wären, eine Schule an einem Tag durchimpfen könnten, lasse sich viel Zeit und Aufwand sparen. Ansonsten müssten die fast 100 Mitarbeiter ihrer Schule einen Termin im Impfzentrum vereinbaren und das möglichst so, dass sie dann nicht gerade unterrichten müssten.

16.40 Uhr: Brandenburgs Wirtschaftsminister - Keine Alleingänge bei Öffnungen

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hat Alleingänge des Landes bei der Öffnung von Geschäften, Restaurants, Hotels und Kultureinrichtungen abgelehnt. Man müsse auch Absprachen mit den Nachbarländern Berlin, Sachsen und Sachsen-Anhalt treffen, sagte Steinbach am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss. Es dürften keine falschen Signale erzeugt werden, beispielsweise für den Tourismus. „Beim Lockdown geht es nachweislich darum, Mobilität und damit Kontakte einzuschränken“, betonte er.

Das könne nur funktionieren, wenn das System für Lockerungen für alle Bundesländer identisch sei. „Wir müssen aber dabei sein, wenn das Konzept entwickelt wird“, stellte er klar. Der Zeitplan sei aber klar: wer zuletzt geschlossen habe, öffne als erster und so gehe es weiter.

16.21 Uhr: 25 weitere Tote in Berlin, 445 Neuinfektionen, Inzidenz bei 53,7

In Berlin sind 25 weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 2670. Das teilte die Senatsgesundheitsverwaltung am Mittwochnachmittag mit.

445 neue Infektionen wurden bestätigt, 296 waren es am Dienstag. 5906 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 6063 waren es am Dienstag. 117.150 Menschen gelten inzwischen als genesen.

258 Menschen werden auf Intensivstationen behandelt, neun Patienten weniger als am Dienstag. 977 Menschen liegen insgesamt in Krankenhäusern, 43 mehr als am Dienstag.

Die Berliner Corona-Ampel für den Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten steht mit 21,2 Prozent weiter auf Gelb. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 53,7 weiter rot. Die Ampel für den Bereich der Reproduktionszahl zeigt mit 0,68 Grün.

In Berlin sind laut Robert Koch-Institut mittlerweile 220.234 Impfdosen verabreicht worden. Damit hat Berlin eine Impfquote von 3,3 Prozent bei den Erstimpfungen und 2,2 Prozent bei der zweiten Impfung.

15.34 Uhr: Nach Lieferverzögerungen - Brandenburg bei Impfziel ausgebremst

Das Land Brandenburg hat nach Auskunft des Gesundheitsministeriums sein Ziel verfehlt, bis Mitte Februar allen Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen ein Impfangebot zu machen. In 277 der 341 vollstationären Pflegeheime hätten bislang Erstimpfungen stattgefunden, wie Ministeriumssprecher Gabriel Hesse am Mittwoch auf Anfrage mitteilte. Aufgrund der Lieferverzögerungen und Reduzierung von Lieferungen des Hersteller Biontech/Pfizer Mitte Januar sei Brandenburg beim Impfen ausgebremst worden, stellte der Sprecher fest. Hinzu komme der hemmende Faktor, dass der Impfstoff von Astrazeneca von der Ständigen Impfkommission (STIKO) nur für Personen unter 65 Jahren empfohlen werde.

15.03 Uhr: Möglicherweise mehr Infizierte in Berlin als bekannt

In Berlin könnten deutlich mehr Menschen mit dem Coronavirus infiziert sein, als die offiziellen Meldezahlen angeben. In der Corona-Studie „Corona Monitoring lokal“ des Robert-Koch-Instituts (RKI) in dem Bezirk Berlin-Mitte konnten Forscher in dem Zeitraum von 17. November bis 5. Dezember 2,2 Mal mehr Infektionen nachweisen. Ein RKI-Sprecher erläutert hierzu, angenommen in dem Zeitraum wären 100 Neuinfektionen beim Gesundheitsamt gemeldet worden, dann liege der Wert inklusive Dunkelziffer bei 220 Neuinfektionen.

Zudem hatten 4,4 Prozent der 2.287 Studienteilnehmer Antikörper gegen das Coronavirus im Blut. Seltener konnten die Antikörper bei Frauen im Vergleich zu Männern nachgewiesen werden. Außerdem zeigt die Studie auch, wie hoch der Anteil der Infizierten ist, die Krankheitssymptome haben oder hatten. Ersten Ergebnissen der Studie zufolge hatten die meisten Teilnehmer mit Antikörpern auch typische Symptome einer Coronavirus-Erkrankung. 80 Prozent gaben an, hohes Fieber, Atemnot, Kurzatmigkeit oder Geruch- und Geschmacksstörungen gehabt zu haben. Lediglich ein Fünftel der Teilnehmer mit nachgewiesenen Antikörpern hatten keine Symptome.

Insgesamt sind im Verlauf der Studie 21 akute SARS-CoV-2-Infektionen identifiziert worden. Das entspricht etwa einem Prozent der Studienteilnehmenden.

14.48 Uhr: Großteil der Jugendlichen mit Corona-Beschränkungen einverstanden

Mehr als zwei Drittel der Jugendlichen in Brandenburg sind mit den Corona-Regeln weitgehend einverstanden und lehnen frühe Lockerungen sowie Verschwörungstheorien ab. Dies sind die zentralen Ergebnisse einer Jugendstudie zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie, die das Bildungsministerium bei der Universität Potsdam in Auftrag gegeben hat. „Diese Akzeptanz reicht in Abstufungen vom Distanzunterricht über die Kontaktbeschränkungen bis hin zu den Freizeitmöglichkeiten“, betonte Studienleiter Dietmar Sturzbecher am Mittwoch bei der Vorstellung der Ergebnisse.

Für die Online-Umfrage wurden knapp 177.000 Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 12 und 18 Jahren angeschrieben, knapp 10 Prozent haben geantwortet. Bei den Antworten zur Lebenszufriedenheit zeigte sich, dass der Zukunftsoptimismus bezogen auf den Beruf trotz der Einschränkungen in der Bildung ungebrochen ist. Mehr als 90 Prozent der Jugendlichen schätzten ihre Chancen auf eine gesicherte Zukunft als „eher hoch“ oder „hoch“ ein.

14.24 Uhr: Start der Astrazeneca-Impfungen - Noch keine Einschätzung der Bedenken

Nach dem Beginn der Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca in Brandenburg konnte das Gesundheitsministerium am Mittwoch noch keine Einschätzung der Bedenken gegen den Impfstoff geben. „Noch ist es zu früh, allein anhand erster vergebener Astrazeneca-Impftermine eine Aussage über mögliche Vorbehalte treffen zu können“, sagte Ministeriumssprecher Gabriel Hesse der Deutschen Presse-Agentur.

Zuvor hatte das Ressort an Pflegedienste, stationäre Pflegeeinrichtungen sowie an alle Krankenhäuser und Rehabilitationskliniken Informationen zu diesem Impfangebot und zur Terminvergabe verschickt. Die Arbeitgeber müssten die Informationen an ihre Beschäftigten weitergeben, sagte Hesse. Es könne sein, dass einzelne Beschäftigte sie noch nicht erhalten haben.

13.56 Uhr: Testpläne für Schüler in der kommenden Woche

Es wird deutlicher, wie in der nächsten Woche, wenn die Erst- bis Drittklässler im Wechselunterricht in Berlins Schulen zurückkehren, in den Schulen getestet werden soll. Problem war bislang: Die Selbsttests, die bald bei Lehrkräften und Schülern eingesetzt werden sollen, werden bis zum 22. Februar noch nicht gesetzlich für die eigene Handhabung zugelassen sein. Das wird für Anfang März erwartet. Wie also die Lücke mit Tests schließen, damit sich Lehrkräfte und Schüler trotz Pandemie einigermaßen sicher in den Schulräumen fühlen? Die Senatsverwaltung für Bildung plant in dieser ersten Phase, dass „beginnend ab 22. Februar“ die Lehrkräfte in der Schule „durch geschultes Personal“ getestet werden. „Die Testungen erfolgen auf freiwilliger Basis“, heißt es in einem Schreiben an die Schulleitungen. DRK, DLRG, Malteser, Johanniter und andere Hilfsorganisationen werden die Test dann durchführen, außerdem auch Medizinstudenten. Die Mitglieder der Hilfsorganisationen sollen gleichzeitig zwei bis drei Schulangehörige schulen, damit die danach in der Schulgemeinschaft selbst die Testungen durchführen können. Getestet wird in dieser ersten Zeit nur schulisches Personal, keine Schüler.

Sobald das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte die Selbsttests dann für den Eigengebrauch zulässt, können die auch an die Familien der Schülerinnen und Schüler verteilt werden, damit die ab dann zwei Mal in der Woche zu Hause selbst den Test durchführen können. Zur Zulassung heißt es: „Sie kann nach Aussage der Gesundheitsverwaltung voraussichtlich Anfang bis Mitte März erfolgen“.

Die Tests selbst werden aktuell durch eine Spedition direkt an die Schulen geliefert. Erste Schulleitungen berichten davon, heute die Tests in Empfang genommen zu haben, die nun „frostfrei“ gelagert werden müssen.

13.30 Uhr: Brandenburgs Lehrer-Personalrat sieht Risiken im Wechselunterricht

Der Hauptpersonalrat der Lehrkräfte in Brandenburg will mit rechtlichen Schritten gegen den Start des Wechselunterrichts in den Grundschulen ab nächster Woche vorgehen. Die Personalvertretung warnt vor Engpässen für die Notbetreuung, wenn der Wechselunterricht zwischen Schule und zuhause noch neben dem Präsenzunterricht für Abschlussklassen startet, wie aus einem Schreiben an Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) vom Mittwoch hervorgeht. Außerdem müssten täglich FFP2- oder OP-Masken für alle Lehrer und Schüler zur Verfügung gestellt werden. Mit einem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Potsdam solle das Recht auf Beteiligung der Vertretung am Arbeits- und Gesundheitsschutz eingefordert werden.

Der Hauptpersonalrat dringt außerdem auf einen Corona-Schnelltest pro Arbeitstag für Lehrer und Schüler. Er hält die jetzige Regelung nicht für ausreichend, nach der sich jede Lehrkraft und jeder Beschäftigter zwischen Mitte Februar bis Ende April per Corona-Schnelltest bis zu fünfmal in Arztpraxen testen lassen kann. Zudem seien Lüftungsgeräte für alle Schulen notwendig. Die Personalvertretung fordert auch, dass ab 100 neuen Infektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die Schulen wieder schließen müssen.

11.59 Uhr: Zahl der Corona-Fälle steigt wieder - Rund 61.000 Zweitimpfungen

Die Zahl neuer Corona-Ansteckungen in Brandenburg hat wieder zugenommen. Das Gesundheitsministerium in Potsdam berichtete am Mittwoch von 297 Neuinfektionen innerhalb eines Tages; am Dienstag waren es 150 Fälle. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stieg um 32 auf insgesamt 2849. Mit 72 blieb im gesamten Land die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche gegenüber dem Vortag gleich.

Bis auf die Prignitz (218) lagen hier alle Brandenburger Landkreise nach Angaben des Ministeriums am Mittwoch unter der kritischen Marke von 200. Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz meldete die Landeshauptstadt Potsdam mit einem Wert von 31,1, gefolgt von der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder) (32,9). In Brandenburg haben bislang 142 953 Menschen Impfungen gegen das Coronavirus erhalten. Davon wurden 81 989 einmal geipft, 60 964 erhielten bereits die zweite Spritze.

Die Zahl der aktuell Erkrankten im Land sank um 206 auf 4879. Aktuell werden 615 Patienten wegen einer Covid-Erkrankung im Krankenhaus behandelt; 134 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut; 102 Menschen müssen beatmet werden. 65 951 Menschen gelten inzwischen als genesen - 468 mehr als einen Tag zuvor.

11.22 Uhr: Nachfrage nach Impfstoff Astrazeneca läuft langsamer an

Die Senatsverwaltung für Gesundheit sieht in der Pandemie bisher keine spürbare Ablehnung des Impfstoffs vom Hersteller Astrazeneca in Berlin. Die Vergabe laufe aber etwas langsamer an, sagte Sprecher Moritz Quiske am Mittwoch. In den Krankenhäusern werde das Personal geimpft. Da die Nebenwirkungen bekanntermaßen etwas stärker seien, werde meist etappenweise gespritzt, um dem Personal einen Tag Erholung zu gönnen.

Im Impfzentrum Tegel, das Astrazeneca anbietet, blieb die Nachfrage laut Quiske mit rund 5000 Immunisierungen bisher etwas hinter den Erwartungen zurück. Allerdings seien die Einladungen an tausende niedergelassene Ärzte auch erst Ende vergangener Woche mit den entsprechenden Codes herausgegangen. Das Winterwetter könne ebenfalls eine Rolle gespielt haben. Es gebe jedoch keinen Anlass, aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit Astrazeneca Priorisierungen in Berlin zu ändern. „Bei Astrazeneca gibt es keine Wahlfreiheit“, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD).

Der Impfstoff wird in Deutschland bisher nur bis zu einem Alter von 65 Jahren empfohlen. Nur Menschen über 80 Jahre können sich in Berlin ein Impfzentrum aussuchen und damit zumindest indirekt über den Impfstoff mitentscheiden, da jedes Zentrum nur von einem Hersteller beliefert wird. Astrazeneca wird dieser Gruppe aufgrund der Impfempfehlungen für Deutschland gar nicht angeboten.

10.53 Uhr: Ernst kündigt Lernstandserhebungen nach den Sommerferien an

Wie im vergangenen Jahr soll das Wissen der Brandenburger Schüler nach dem monatelangen Lockdown mit Lernstands-Erhebungen überprüft werden. „Die Schülerinnen und Schüler waren ja herausgefordert, selber ihren Lernvorgang zu steuern, und davon hängt es ja ab, wie gut das gelungen ist“, sagte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Mittwoch im Inforadio des RBB. Mit den Lernstandserhebungen solle geprüft werden, welche Unterstützung die Schüler womöglich brauchen.

„Und letztes Jahr hat sich bewährt, das nach den Sommerferien zu machen, weil wir dann mit dem Schuljahresstart einen genauen Überblick haben“, sagte die Ministerin. Geprüft werden solle das Wissen in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und einer Fremdsprache. „Das ist ein Instrument, das wir seit vielen Jahren anwenden in bestimmten Jahrgängen - 1,3, 5 ergänzt um 7“, sagte Ernst.

9 Uhr: Fünftes Berliner Corona-Impfzentrum öffnet - Shuttle eingerichtet

In Berlin hat das fünfte von sechs geplanten Corona-Impfzentren seinen Betrieb aufgenommen. Es befindet sich im Velodrom in Prenzlauer Berg (Pankow) und wird von der Johanniter Unfallhilfe betrieben. In der umgewidmeten Veranstaltungshalle kommt der Impfstoff des US-Herstellers Moderna zum Einsatz. Das Impfzentrum ist täglich von 9 bis 14 Uhr geöffnet.

Das Impfzentrum liegt direkt am S-Bahnhof Landsberger Allee und ist an die Ringbahn angebunden. Es wird außerdem von drei Straßenbahnlinien (M5, M6 und M8, Haltestelle Landsberger Allee) angefahren.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) bieten für alle, die mit dem Auto kommen, täglich von 8.30 bis 13.30 Uhr einen Shuttle-Service mit zwei Kleinbussen an. Sie fahren laut BVG vom Parkhaus im Forum Landsberger Allee zum Impfzentrum und zurück, weil direkt am Velodrom keine Parkplätze zur Verfügung stehen. Die Fahrt dauert den Angaben zufolge jeweils rund sechs Minuten.

Wann das sechste und letzte Berliner Impfzentrum startet, steht noch nicht fest. Es soll im Hangar 4 auf dem früheren Flughafen Tempelhof seinen Platz finden. Als erstes Impfzentrum war kurz nach Weihnachten das Zentrum in der Arena-Halle in Treptow eröffnet worden. Die weiteren sind auf dem Messegelände, im Erika-Heß-Eisstadion in Wedding und im Terminal C des ehemaligen Flughafens Tegel untergebracht. Bislang fehlt es an ausreichend Impfstoff, um alle sechs Impfzentren zu nutzen. Bislang fehlt es an ausreichend Impfstoff, um alle sechs Impfzentren zu nutzen.

Der Präsident des Landesverbandes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Berlin Mario Czaja, sagte: „Damit gibt es hier für die Berliner einen neuen Ort der Hoffnung, denn mit der zunehmenden Zahl der Impfungen wächst auch die Zuversicht der Menschen, die Pandemie zu überwinden.“

Auch Burkhard Ruppert, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin (KV), kommentierte die Eröffnung des Impfzentrums im Velodrom: „Noch erfüllen die Impfzentren ihren Zweck, aber schon heute zeichnet sich ab, dass, sobald viel mehr Impfstoff in Berlin ankommt, in den Arztpraxen geimpft werden muss. Auf diesen Übergang bereiten wir uns bereits vor.“

6 Uhr: Hoffnung auf Öffnung - Normalität erst bei Inzidenzwert 10

Das klassische Weg-Bier ist wieder erlaubt. Alkoholika dürfen bis 23 Uhr verkauft und außerhalb von Parks auch konsumiert werden. Aber weitere Öffnungsschritte folgen frühestens in zwei bis drei Wochen. Zum Artikel geht es HIER!

5 Uhr: Corona-Impfung - Astrazeneca-Wirkstoff nur schleppend nachgefragt

Klinik-Mitarbeiter klagen über starke Reaktionen durch den Wirkstoff von Astrazeneca. Das Impfzentrum Tegel meldet zahlreiche Terminabsagen. Den ganzen Artikel lesen Sie HIER!

4.30 Uhr: Brandenburg startet Impfungen mit Präparat von Astrazeneca

In Brandenburg beginnen die Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca. Da der Impfstoff für Personen im Alter unter 65 Jahren empfohlen wird, sollen zuerst Pflegekräfte und Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen ein Impfangebot bekommen. In jedem der elf Impfzentren im Land sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums mehrere Impfstraßen dafür eingerichtet. Für die Terminvergabe steht demnach eine Sonderrufnummer zur Verfügung. Mitarbeiter der Call-Center sollen nun gezielt Pflegeeinrichtungen anrufen und über das Impfangebot mit Astrazeneca informieren.

Brandenburg hat bislang 21.600 Impfdosen von Astrazeneca erhalten, am Donnerstag wird noch einmal dieselbe Menge erwartet. Nach einer Lieferübersicht des Bundesgesundheitsministeriums sollen bis zum 1. April insgesamt 170.400 Impfdosen des Herstellers geliefert werden.

+++ Dienstag, 16. Februar 2021 +++

16.38 Uhr: Müller zu Corona-Inzidenz - „Grenzwert von 35 nicht erfunden“

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat sich gegen vorschnelle Öffnungsschritte in der Corona-Pandemie gewandt. Gleichzeitig verteidigte er den dabei wichtigen Grenzwert von 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche. „Zunächst einmal ist der Grenzwert von 35 nicht erfunden“, sagte Müller, der auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist, der „Rheinischen Post“. Schon seit November sei er im Infektionsschutzgesetz festgeschrieben als ein Wert, an dem breit angelegte Schutzmaßnahmen ergriffen werden müssten.

„Nun kommt eine verschärfte Situation hinzu, nämlich eine deutlich ansteckendere Mutante, die uns alle sehr besorgt“, so Müller. „Wir müssen hier also sehr besonnen und vorsichtig mit Öffnungsschritten sein, wenn wir in keine dritte Welle rutschen wollen.“ Dazu habe es ein breites Einvernehmen in der Ministerpräsidentenkonferenz gegeben. „Gleichwohl habe auch ich stets deutlich gemacht, dass wir Lockerungen und Verschärfungen nicht von einem einzigen Wert abhängig machen können“, sagte Müller. „Für mich ist auch die Auslastung der Intensivmedizin hier von großer Bedeutung.“

Müller bezog sich damit auf Äußerungen des NRW-Ministerpräsidenten und neuen CDU-Bundesvorsitzenden Armin Laschet, der sich am Montag gegen zu viel Bevormundung der Bürger im Kampf gegen Corona ausgesprochen hatte. Laschet warnte überdies vor einem zu einseitigen Fokus auf die Infektionszahlen. „Man kann nicht immer neue Grenzwerte erfinden, um zu verhindern, dass Leben wieder stattfindet“, sagte Laschet. „Wir können unser ganzes Leben nicht nur an Inzidenzwerten abmessen.“ Man müsse all die anderen Schäden, etwa für Gesellschaft und Wirtschaft, genauso im Blick haben wie die Inzidenzzahlen.

16.18 Uhr: 25 weitere Tote - 296 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 56,3

In Berlin sind 25 weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 2645.

296 neue Infektionen wurden bestätigt, 196 waren es am Montag. 6063 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 6506 waren es am Montag. 116.574 Menschen gelten inzwischen als genesen.

267 Menschen werden auf Intensivstationen behandelt, zehn Patienten mehr als am Montag. 934 Menschen liegen insgesamt in Krankenhäusern, acht mehr als am Montag.

Die Berliner Corona-Ampel für den Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten steht mit 21,9 Prozent weiter auf Gelb. Der Inzidenz-Wert für Neuinfektionen ist mit 56,3 weiter rot. Die Ampel für den Bereich der Reproduktionszahl zeigt mit 0,81 Grün.

14.50 Uhr: Zwei Drittel der November- und Dezemberhilfe in Brandenburg ausgezahlt

In Brandenburg sind nach Angaben der Investitionsbank des Landes (ILB) bislang zwei Drittel der November-und Dezemberhilfe ausgezahlt worden. 17.757 Anträge seien bislang eingegangen, abschließend bearbeitet wurden demnach 13.071. Das Volumen der Auszahlung betrage rund 133 Millionen Euro, sagte Sprecherin Ingrid Mattern.

Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) sprach im RBB-Inforadio davon, dass 75 Prozent der Anträge bearbeitet und ausgezahlt seien. Ihm zufolge sind das etwa 20 Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Er bescheinigte der Landesinvestitionsbank in diesem Zusammenhang gute Arbeit.

Dass Brandenburg soweit vorne liege, sei gut, sagte ILB-Sprecherin Mattern. „Wir hatten voriges Jahr jede Menge Gelegenheit, aus der Bearbeitung der Soforthilfe zu lernen.“

12.56 Uhr: Ostdeutscher Sparkassenverband sieht keine drohende Insolvenzwelle

Der Ostdeutsche Sparkassenverband rechnet in der Region nicht mit einer großen Welle an Unternehmens-Insolvenzen. „Die Liquidität der Unternehmen bietet noch keine Anzeichen, um von flächendeckend drohenden Insolvenzen zu sprechen“, sagte Verbandsgeschäftsführer Wolfgang Zender. „Es wird Insolvenzen geben, wir haben einen Bug aus dem letzten Jahr. Aber ich bin überzeugt, dass wir keine große Insolvenzwelle bekommen werden“, ergänzte Verbandspräsident Michael Ermrich. Über Kredite, Stundungen und staatliche Zuschüsse sei die mittelständische Wirtschaft zumindest aktuell mit ausreichend Eigenkapital ausgestattet.

Je länger die Krise dauere, umso unsicherer werde indes die Situation. Zudem seien die großen Sorgen etwa im Einzelhandel oder der Gastronomie berechtigt. „Wir sehen die Not insbesondere einzelner Branchen in Folge des fortgesetzten Lockdowns und dass ausbleibende Hilfen zu Schwierigkeiten führen“, betonte Zender.

12.54 Uhr: Brandenburger CDU-Fraktion für Öffnung von Einzelhandel und Kultureinrichtungen

Die CDU-Fraktion im Brandenburger Landtag hat sich für eine baldige Öffnung des Einzelhandels und der Kultureinrichtungen ausgesprochen. Eine Studie der Technischen Universität Berlin belege, dass die Infektionsgefahr mit dem Coronavirus in diesen Bereichen überschaubar sei, sagte Fraktionschef Jan Redmann zur Begründung. „Daher können Einzelhandel, Kultur, Theater und Museen in den Vordergrund rücken, was wir öffnen können.“

Redmann forderte zudem, die Bau- und Gartenmärkte in Brandenburg noch vor der nächsten Bund-Länder-Konferenz Anfang März wieder zu öffnen. Diese Märkte mit großen Verkaufsflächen unter freiem Himmel seien in vielen Bundesländern rund um Brandenburg geöffnet.

12.35 Uhr: Wir starten unser neues Corona-Newsblog

Alle bisherigen Nachrichten und Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie in Berlin finden Sie hier in unserem vorangegangenen Newsblog.

