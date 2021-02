Wetter in Berlin: Warnung vor Glätte durch Schneematsch und Regen

Berlin/Potsdam. Autofahrer müssen heute Vormittag in Berlin vorsichtig fahren. Durch Schneematsch und überfrierende Nässe kann es glatt auf den Straßen sein, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen mit. Die Warnung vor Glatteis gilt bis heute um 11 Uhr. Der BSR-Winterdienst räumt und streut Stadtautobahnen, Hauptverkehrsstraßen, ÖPNV-Straßen inklusive Radfahrstreifen, teilte das Unternehmen am Morgen mit. Überwege werden kontrolliert. Wenn nötig, werde auch dort gestreut.

Wie der DWD weiter mitteilte, kommt es am Dienstagvormittag vielerorts zeitweise zu Sprühregen oder Regen. Gebietsweise kann es neblig sein, örtlich mit Sichtweiten unter 150 Meter. Der Himmel lockere bei Temperaturen zwischen zwei Grad in der Uckermark und sechs Grad an der Elster erst gegen Nachmittag auf.

Am Mittwoch regnet es vielerorts zunächst. Der Nachmittag bleibe, wie am Dienstag, in weiten Teilen von Berlin und Brandenburg trocken. Die Temperaturen klettern den Meteorologen des DWD zufolge auf bis zu acht Grad. Am Donnerstag komme es nur im Norden Brandenburgs am Vormittag zu etwas Regen. In den anderen Regionen lockere der Himmel auf, es bleibe bei Temperaturen zwischen sechs und zehn Grad niederschlagsfrei.

Die Vorhersage des DWD im Detail:

Dienstag, 16. Februar: Bis zum Mittag verbreitet Glätte durch Schnee und überfrierende Nässe, örtlich durch Glatteis. Gebietsweise Frost und Nebel. Heute ganztägig bedeckt, teils neblig-trüb. Zwischen Uckermark und Niederlausitz am Vormittag zeitweise etwas Schneegriesel oder gefrierender Sprühregen mit Glatteis, sonst nur vereinzelt etwas Sprühregen. Am Nachmittag generell meist trocken. Bis zum Mittag verbreitet Glätte durch Schneematsch und überfrierende Nässe. Höchsttemperatur zwischen +1 Grad in der Uckermark, +3 Grad in Berlin und +5 Grad an der Elster. Schwacher Süd- bis Südostwind. In der Nacht zum Mittwoch viele Wolken und zunächst niederschlagsfrei. In der zweiten Nachthälfte verbreitet aufkommender Regen. Tiefsttemperatur zwischen +3 und -1 Grad. Streckenweise Glätte durch überfrierende Nässe. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südost, bis zum Morgen auf Südwest drehend.

Bis zum Mittag verbreitet Glätte durch Schnee und überfrierende Nässe, örtlich durch Glatteis. Gebietsweise Frost und Nebel. Heute ganztägig bedeckt, teils neblig-trüb. Zwischen Uckermark und Niederlausitz am Vormittag zeitweise etwas Schneegriesel oder gefrierender Sprühregen mit Glatteis, sonst nur vereinzelt etwas Sprühregen. Am Nachmittag generell meist trocken. Bis zum Mittag verbreitet Glätte durch Schneematsch und überfrierende Nässe. Höchsttemperatur zwischen +1 Grad in der Uckermark, +3 Grad in Berlin und +5 Grad an der Elster. Schwacher Süd- bis Südostwind. In der Nacht zum Mittwoch viele Wolken und zunächst niederschlagsfrei. In der zweiten Nachthälfte verbreitet aufkommender Regen. Tiefsttemperatur zwischen +3 und -1 Grad. Streckenweise Glätte durch überfrierende Nässe. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südost, bis zum Morgen auf Südwest drehend. Mittwoch, 17. Februar: Am Mittwoch stark bewölkt bis bedeckt und gebietsweise leichter Regen oder Sprühregen. Ab dem Nachmittag häufiger niederschlagsfrei. Höchstwerte zwischen 4 und 8 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwestwind. In der Nacht zum Donnerstag wechselnd bis stark bewölkt und vor allem von der Prignitz bis zur Uckermark vorübergehend Regen. Tiefstwerte zwischen 3 und 1 Grad. Schwachwindig.

Am Mittwoch stark bewölkt bis bedeckt und gebietsweise leichter Regen oder Sprühregen. Ab dem Nachmittag häufiger niederschlagsfrei. Höchstwerte zwischen 4 und 8 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwestwind. In der Nacht zum Donnerstag wechselnd bis stark bewölkt und vor allem von der Prignitz bis zur Uckermark vorübergehend Regen. Tiefstwerte zwischen 3 und 1 Grad. Schwachwindig. Donnerstag, 18 Februar: Am Donnerstag zunächst wolkig oder stark bewölkt und meist niederschlagsfrei, nur in den nördlichen Landesteilen am Vormittag noch etwas Regen. Ab dem Mittag häufiger heitere Abschnitte. Höchsttemperatur zwischen 6 und 10 Grad. Schwacher Südostwind. In der Nacht zum Freitag zunächst gering bewölkt oder wolkig, im Verlauf Bewölkungszunahme und gebietsweise aufkommender Regen. Tiefsttemperatur zwischen 4 und 1 Grad. Schwacher Wind aus Süd bis Südost.

Am Donnerstag zunächst wolkig oder stark bewölkt und meist niederschlagsfrei, nur in den nördlichen Landesteilen am Vormittag noch etwas Regen. Ab dem Mittag häufiger heitere Abschnitte. Höchsttemperatur zwischen 6 und 10 Grad. Schwacher Südostwind. In der Nacht zum Freitag zunächst gering bewölkt oder wolkig, im Verlauf Bewölkungszunahme und gebietsweise aufkommender Regen. Tiefsttemperatur zwischen 4 und 1 Grad. Schwacher Wind aus Süd bis Südost. Freitag, 19. Februar: Am Freitag neben Wolken zeitweise Sonnenschein. Vorübergehend Regen, aber auch häufig trockene Abschnitte. Temperaturanstieg auf 6 bis 9 Grad. Schwacher Wind aus Süd bis Südwest. In der Nacht zum Sonnabend Durchzug von Wolkenfeldern, teils gering bewölkt. Niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur zwischen 2 und 0 Grad. Schwacher Süd- bis Südwestwind.

Die Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes für Berlin und Brandenburg finden Sie auch auf den DWD-Seiten.