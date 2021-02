XXL-Galerie Weiße Nächte in Berlin - zauberhafte Fotos in XXL

Das Brandenburger Tor, die Dorfkirche in Pankow, die zugefrorene Spree: Hier wunderschöne Fotos aus Berlin in der XXL-Galerie ansehen.

Es waren zauberhafte Nächte, die die Berliner genießen konnten. Gerade die historischen Gebäude in Mitte wie das Reichstagsgebäude, das Brandenburger Tor oder auch die Dorfkirche in Pankow bekamen etwas nahezu Schwebendes. Auch die teils zugefrorene Spree mit den Molecule Men in Friedrichshain bot einen romantischen wie flüchtigen Anblick. Spätestens am Mittwoch sollen die Temperaturen nachts über Null Grad steigen – klares Blau-Weiß weicht wieder üblichem Winter-Grau.

Foto: Jörg Krauthöfer

Foto: Jörg Krauthöfer

Foto: Jörg Krauthöfer

Foto: Jörg Krauthöfer