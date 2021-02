Finanzsenator: Grünes Licht für Nutzung des Vorkaufsrecht

Berlin. Erstmals könnte der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf von seinem Vorkaufsrecht für eine Wohnimmobilie Gebrauch machen. Dabei geht es um ein Haus in der Seelingstraße in der City West in Charlottenburg, das zum Verkauf steht. "Die Finanzverwaltung hat heute einem Zuschuss an die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft degewo für den Erwerb der Seelingstraße 29 zugestimmt", teilte Ülker Radziwill (SPD) am Montag mit, Vorsitzende des Ausschusses für Stadtentwicklung und Wohnen im Abgeordnetenhaus. "Damit wurde dem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf ermöglicht, das Vorkaufsrecht im Klausenerplatz-Kiez auszuüben."

Eine Sprecherin der Finanzverwaltung bestätigte, das Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) seine Zustimmung gegeben habe. Mieter hatten in den vergangenen Wochen mehrfach die Sorge geäußert, das Wohnen in der "Seeling 29" könnte nach einem Eigentümerwechsel deutlich teurer werden. Ülker, die ihren Wahlkreis in Charlottenburg hat, sagte, sie freue sich, dass die Mieterinnen und Mieter in der Seelingstraße 29 endlich wieder ruhig schlafen könnten. "Wir setzen ein Zeichen an die Investoren, dass wir den Ausverkauf unserer Kieze nicht erlauben."

Umstrittene Immobilienkäufe im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg sind Gegenstand eines Untersuchungsausschusses im Berliner Abgeordnetenhaus. Dabei geht es um die Hintergründe zum Vorkaufsrecht, das der Bezirk 2019 für rund ein halbes Dutzend Wohnhäuser zugunsten der Genossenschaft "Diese eG" ausübte. Weil die Finanzierung der Genossenschaft zu dem Zeitpunkt auf wackeligen Füßen stand, entstanden der öffentlichen Hand erhebliche Haftungsrisiken. Einer der Häuserdeals scheiterte. Der Berliner Rechnungshof hatte das Vorgehen des Bezirks scharf kritisiert.

© dpa-infocom, dpa:210215-99-454117/2