Glückwünsche zum 100. für Schauspieler Herbert Köfer

Potsdam. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat dem beliebten Volksschauspieler Herbert Köfer zu seinem 100. Geburtstag am kommenden Mittwoch gratuliert. "Es waren ja nicht nur leichte und schöne Zeiten, die Sie erlebt und gemeistert haben", betonte Woidke in dem Glückwunschschreiben am Montag. Die Schrecken des Krieges, die Teilung Deutschlands und die Mühen des Aufbruchs in Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung gehörten dazu wie die Erfolge als Schauspieler und Entertainer.

"Sie haben nach vorn geschaut und das nächste Stück, den nächsten Coup, die nächste Überraschung für Ihr Publikum gesucht und gefunden", sagte Woidke. Köfers Erfolgsgeheimnis mache seine Kreativität aus. Das halte offenkundig jung und mache das Leben freudvoll.

Köfer ist seit 1940 im Schauspielgeschäft. Er spielte in Schwänken und Komödien mit, aber auch in Drama, Kabarett und TV-Serien und moderierte Unterhaltungssendungen.

