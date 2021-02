Wetter Aus Schnee wird in Berlin und Brandenburg am Dienstag Regen

Berlin/Potsdam. Nach einem frostigen Wochenstart verwandelt sich der Schnee in Berlin und Brandenburg am Dienstag zu Regen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen mitteilte, ist am Montagvormittag bei Temperaturen von bis zu minus zwanzig Grad im Süden Brandenburgs noch mit strengem Frost zu rechnen. Im Laufe des Tages könne es von der Prignitz bis zur Elster schneien. Örtlich kann es zu Glätte kommen. Gegen Abend breiten sich Schnee und Glätte bis zur Oder aus.

Am Dienstagvormittag verwandelt sich der Schnee bei Temperaturen zwischen zwei und sechs Grad dann in Regen. Örtlich kommt es den Meteorologen des DWD zufolge zu Glatteis. Am Nachmittag lockert der Himmel über Berlin und Brandenburg laut Vorhersage zwar nur selten auf, es bleibt jedoch trocken. Auch am Mittwoch soll es bewölkt und trocken sein. Die Temperaturen steigen dann bis auf acht Grad.

